Lösemide devrim yaratan bir tedavi: 13 yaşındaki kız tamamen iyileşti!













6 AYIN SONUNDA KANSERLİ HÜCRELER VÜCUTTAN TEMİZLENDİ

Devrim niteliğinde yeni bir ilaç türünün İngiltere'de ilk kez kullanılması bir mucize gerçekleştirdi. Henüz 13 yaşındaki Alyssa'nın ‘tedavi edilemez’ olarak tanımlanan kanser hastalığı bu ilacı alarak vücudundan iyileştiği bildirildi. Great Ormond Street Hastanesi'ndeki bir grup doktor, 13 yaşında lösemi hastası olarak tedavi gören Alyssa'yı altı yıl önce geliştirilen ‘canlı bir ilaç’ adlı biyomühendislikli bir terapide kullanmaya karar verdi. Alyssa'nın lösemisi için diğer tüm tedavilerin başarısız olduğu bildirilmişti.Leicester'da yaşayan Alyssa'ya geçen Mayıs ayında T hücreli akut lenfoblastik lösemi teşhisi kondu.Normal koşullar altında, T hücrelerinin vücuttaki tehditleri arayan ve yok eden vücudun gözcüleri olduğu iyi bilinmektedir. Ancak Alyssa'nın kanser tipi çok agresifti. Alyssa için T hücreleri artık tehlikeli ve kontrolden çıkmıştı. Doktorlardan ve bilim adamlarından oluşan bir ekip, Alyssa'nın kanserli T hücrelerini yakalayarak yok edebilen yeni bir T hücresi türü yaratmak için bu yeni tedaviyi kullandı.Bir ay içinde Alyssa'nın semptomları azalmaya ve kaybolmaya başladı.Uzmanlar, bu kez donörlerden alınan sağlıklı T hücreleriyle başlayarak, modifikasyon sürecine giriştiler. Yaklaşık 6 ayın sonunda kanserli hücrelerinin vücuttan tamemen atıldığı görüldü. Ancak; Alyssa kanserli hücrelerinin yenide ortaya çıkması ihtimaline karşı hala izlendiği söylendi.