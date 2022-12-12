DÜNYA
12 Aralık 2022 - 16:06

Lösemide devrim yaratan bir tedavi: 13 yaşındaki kız tamamen iyileşti!

Lösemi teşhisi konulan 13 yaşındaki Alyssa, tedavisi için dünyada yeni bir ilacı deneyen ilk kişi olmayı kabul etti. Alyssa hastalığından tamamen kurtuldu ve tıp camiasının umudu haline geldi.

DÜNYA
12 Aralık 2022 - 16:06
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Lösemide devrim yaratan bir tedavi: 13 yaşındaki kız tamamen iyileşti!


Devrim niteliğinde yeni bir ilaç türünün İngiltere'de ilk kez kullanılması bir mucize gerçekleştirdi. Henüz 13 yaşındaki Alyssa'nın ‘tedavi edilemez’ olarak tanımlanan kanser hastalığı bu ilacı alarak vücudundan iyileştiği bildirildi.

Great Ormond Street Hastanesi'ndeki bir grup doktor, 13 yaşında lösemi hastası olarak tedavi gören Alyssa'yı altı yıl önce geliştirilen ‘canlı bir ilaç’ adlı biyomühendislikli bir terapide kullanmaya karar verdi. Alyssa'nın lösemisi için diğer tüm tedavilerin başarısız olduğu bildirilmişti.



Lösemide devrim yaratan bir tedavi

Leicester'da yaşayan Alyssa'ya geçen Mayıs ayında T hücreli akut lenfoblastik lösemi teşhisi kondu.

6 AYIN SONUNDA KANSERLİ HÜCRELER VÜCUTTAN TEMİZLENDİ

Normal koşullar altında, T hücrelerinin vücuttaki tehditleri arayan ve yok eden vücudun gözcüleri olduğu iyi bilinmektedir. Ancak Alyssa'nın kanser tipi çok agresifti. Alyssa için T hücreleri artık tehlikeli ve kontrolden çıkmıştı. Doktorlardan ve bilim adamlarından oluşan bir ekip, Alyssa'nın kanserli T hücrelerini yakalayarak yok edebilen yeni bir T hücresi türü yaratmak için bu yeni tedaviyi kullandı.

Lösemide devrim yaratan bir tedavi

Bir ay içinde Alyssa'nın semptomları azalmaya ve kaybolmaya başladı.Uzmanlar, bu kez donörlerden alınan sağlıklı T hücreleriyle başlayarak, modifikasyon sürecine giriştiler. Yaklaşık 6 ayın sonunda kanserli hücrelerinin vücuttan tamemen atıldığı görüldü. Ancak; Alyssa kanserli hücrelerinin yenide ortaya çıkması ihtimaline karşı hala izlendiği söylendi.

Lösemide devrim yaratan bir tedavi

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
Son Haberler
Eski Bakan’dan üzücü haber geldi! Burhan Cahit Bayar 87 yaşında hayatını kaybetti
Eski Bakan’dan üzücü haber geldi! Burhan Cahit Bayar 87 yaşında...
Saba Lobjanidze'den Teknik Direktör Volkan Demirel'e büyük övgü
Saba Lobjanidze'den Teknik Direktör Volkan Demirel'e büyük övgü
Yeni yıldan önce büyük yenilik! Esnaf ve sanatkar kredilerinde faiz oranları değişti
Yeni yıldan önce büyük yenilik! Esnaf ve sanatkar kredilerinde faiz...
Dünya Kupası'nda hezimet yaşayan Brezilya gözünü Jorge Jesus'a dikti!
Dünya Kupası'nda hezimet yaşayan Brezilya gözünü Jorge Jesus'a dikti!
Son dakika: Düzce'de yaşanan deprem sonrasında Kandilli Rasathanesi 12 Aralık deprem listesini yayınladı!
Son dakika: Düzce'de yaşanan deprem sonrasında Kandilli Rasathanesi...
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Bayram ikramiyeleri ne kadar ödenecek? 2023 ikramiye ödemeleri
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Bayram ikramiyeleri ne...
6 yıllık cinsel perhizini bozan Drew Barrymore'den şaşırtan itiraf!
6 yıllık cinsel perhizini bozan Drew Barrymore'den şaşırtan itiraf!
﻿Düzce'de yaşanan deprem sonrasında artçıların devam etmesi vatandaşları korkuttu! Kandilli Rasathanesinden açıklamalar sürüyor!
﻿Düzce'de yaşanan deprem sonrasında artçıların devam etmesi vatandaşları...
Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a geri dönebilir
Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a geri dönebilir
Kampanyalar peş peşe açıklandı! PTT ve Kamu Bankaları harekete geçti: Başvuran herkese anında nakit ödeme!
Kampanyalar peş peşe açıklandı! PTT ve Kamu Bankaları harekete geçti:...
2 milyondan fazla indirilmiş! Telefonunuzda yüklüyse hemen silin, tehditlerin kurbanı olmayın!
2 milyondan fazla indirilmiş! Telefonunuzda yüklüyse hemen silin, tehditlerin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Düşük faiz enflasyonu düşürecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Düşük faiz enflasyonu...
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ama'lı adaylık yanıtı: CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur ama karar 6'lı masanın!
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ama'lı adaylık yanıtı: CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur...
﻿Aleyna Tilki açtı ağzını yumdu gözünü! Herkesi dava edeceğini söyleyen Tilki ateş püskürdü
﻿Aleyna Tilki açtı ağzını yumdu gözünü! Herkesi dava edeceğini...
Burnley Beşiktaşlı Wout Weghorst'u geri mi çağıracak? Vincent Kompany geri çağırma maddesi olup olmadığını resmen açıkladı
Burnley Beşiktaşlı Wout Weghorst'u geri mi çağıracak? Vincent Kompany...