LPG'ye 61 kuruş yeni zam geliyor!













Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlar devam ederken bu artışlardan geçtiğimiz gün benzin ve motorinin payını almıştı. Otogaz (LPG) fiyatlarına da 28 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 33 kuruş zam uygulaması yapılmış ve fiyatlar pompalara yansıtılmıştı.Son zammın üzerinden daha 24 saat geçmeden yeni bir zam haberi daha geldi. Sektör temsilcilerinden elde edilen bilgilere göre Otogaz'a (LPG) 61 kuruş daha zam yapılması bekleniyor.Otogaz fiyatlarına beklenilen 61 kuruşluk zammın EPGİS tarafından ilerleyen saatlerde resmi olarak açıklanacağı belirtilirken gelmesi beklenilen zammın hemen ardından otogazın litre satış fiyatının İstanbul'da ortalama 10,19 liradan 10,80 liraya yükseleceği kaydedildi.