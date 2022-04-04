LPG'ye 63 kuruş zam













Küresel çapta artan enerji fiyatları karşısında benzin ve motorinden sonra LPG'ye de zam gelmeye devam ediyor.Son gelen bilgilere göre otogazın (LPG) litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 63 kuruş zam geliyor.NTV’nin aktardığına göre; pompa fiyatlarına yansıyacak zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 11,48 liradan 12,11 liraya, Ankara’da 11,36 liradan 11,99 liraya, İzmir’de ise 11,35 liradan 11,98 liraya yükselecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Otogazın litre fiyatına 2 Mart’ta da 61 kuruş zam gelmişti.