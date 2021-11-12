LPG'ye yine zam

Dünya akarkayıt sistemindeki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki sürekli artış pompalara da yansırken, LPG'ye bir zam haberi daha geldi. Ard arda zamların geldiği litre fiyatlarında otogazın litre fiyatına 25 kuruş daha zam yapılacağı haberi geldi. Zamlı fiyat, 15 Kasım Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece yürürlüğe girecek.Yeni ekim ayında 93 kuruş zamlanan ve ardından 2 Kasım’da 49 kuruş daha zam zamlanan LPG bir buçuk aylık dönemdeki toplam zam 1,69 TL olarak kaydedildi..Öte yandan otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,17 TL, Ankara’da 6,25 TL, İzmir’de ise 6,27 TL civarında bulunuyor. Yapılacak bu zamla birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'da LPG'nin litresi 7 liraya dayanacak.