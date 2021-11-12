EĞİTİM
12 Kasım 2021 - 20:11

LPG'ye yine zam

Ard arda LPG'ye yapılan zamların ardından tekrar bir zam raporu daha geldi. Pazartesi gecesinden itibaren LPG’ye 25 kuruş daha zam geliyor.

EĞİTİM
12 Kasım 2021 - 20:11
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LPG'ye yine zam
Dünya akarkayıt sistemindeki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki sürekli artış pompalara da yansırken, LPG'ye bir zam haberi daha geldi. Ard arda zamların geldiği litre fiyatlarında otogazın litre fiyatına 25 kuruş daha zam yapılacağı haberi geldi. Zamlı fiyat, 15 Kasım Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece yürürlüğe girecek.


TOPLAM ZAM 1.69 LİRAYA ULAŞTI

Yeni ekim ayında 93 kuruş zamlanan ve ardından 2 Kasım’da 49 kuruş daha zam zamlanan LPG bir buçuk aylık dönemdeki toplam zam 1,69 TL olarak kaydedildi..
LPG'NİN FİYATI 7 LİRAYA DAYANDI
Öte yandan otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,17 TL, Ankara’da 6,25 TL, İzmir’de ise 6,27 TL civarında bulunuyor. Yapılacak bu zamla birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'da LPG'nin litresi 7 liraya dayanacak.

 
# LPG# ZAM
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