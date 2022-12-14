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14 Aralık 2022 - 15:47

Lucas Torreira, Galatasaray'a geri döndü...

Dünya Kupası'nda Urugauy kafilesinde yerini alan Lucas Torreira, Uruguay'ın Katar 2022'ye erken veda etmesi üzerine Galatasaray'ın Antalya kampında yerini aldı.

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14 Aralık 2022 - 15:47
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Lucas Torreira, Galatasaray'a geri döndü...

Sezon başında Arsenal'dan Galatasaray'ın yolunu tutan Uruguaylı yıldız oyuncu, ülkesi Uruguay'ın Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesi sonrası takımdaki yerini tekrardan aldı. Uruguaylı orta saha, Dünya Kupası'ndaki üç maçta da forma şansı bulamamıştı. Uruguay ise turnuvada Portekiz, Güney Kore ve Gana ile H Grubu'nda yer alıyordu. Turnuvanın ilk maçında Güney Kore ile sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Uruguay, ikinci maçta Portekiz'e 2-0 boyun eğmiş ve iki maç sonunda sadece 1 puan alabilmişti. Grubun son maçında Gana'yı Flamengo'lu Arrascaeta'nın golleriyle 2-0 yense de; Güney Kore'nin Portekiz karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet sonrası grupta üçüncü sırada tamamladı ve turnuvadan elendi. Dünya Kupası'nda forma şansı bulamayan Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray'da 12 maçta sahaya çıktı. Skor katkısı veremeyen orta saha oyuncusu, sezonun şu bölümüne kadarki süresinde üç tane sarı kart gördü.

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