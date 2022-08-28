Luiz Gustavo Fener'e mi geliyor? Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sesleri







Luiz Gustavo transferi







2019 sezonunda sarı lacivertlilerin Luiz Gustavo'nun transferi ile ilgili çalışmaya başladığı taraftarları heyecanlandırmıştı. Peki gelişmeler neler? Luiz Gustova transferi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.2019 sezonunda Fransız basınında Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için teklif yaptığını, Marsilya'nın Gustavo'yu 8 milyon Euro'ya alırken Fenerbahçe'nin teklifinin düşük bulunduğu söylendi.Gustavo CRB takımında futbola başlarken Hoffenheim, Marsilya, Corinthians, Wolfsburg ve Bayern Münih takımlarında da forma giydi. Fenerbahçe'nin Gustavo'ya teklif götürmesinin yanında öğrenilen bilgilerden biri de 32 yaşındaki başarılı futbolcunun da takımdan ayrılmak istediği yönünde oldu. Fenerbahçe, Gustavo'ya 7 milyon Euro teklif götürdü.