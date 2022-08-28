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28 Ağustos 2022 - 12:37

Luiz Gustavo Fener'e mi geliyor? Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sesleri

2019 senesinde Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo transferi büyük ses getirmişti. Peki Luiz Gustavo transferi ile ilgili hangi gelişmeler oldu? Tüm detaylar haberimizde.

SPOR
28 Ağustos 2022 - 12:37
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Luiz Gustavo Fener'e mi geliyor? Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sesleri


2019 sezonunda sarı lacivertlilerin Luiz Gustavo'nun transferi ile ilgili çalışmaya başladığı taraftarları heyecanlandırmıştı. Peki gelişmeler neler? Luiz Gustova transferi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Luiz Gustavo transferi

2019 sezonunda Fransız basınında Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için teklif yaptığını, Marsilya'nın Gustavo'yu 8 milyon Euro'ya alırken Fenerbahçe'nin teklifinin düşük bulunduğu söylendi. 



Fenerbahçe Luiz Gustavo Transferi

Gustavo CRB takımında futbola başlarken Hoffenheim, Marsilya, Corinthians, Wolfsburg ve Bayern Münih takımlarında da forma giydi. Fenerbahçe'nin Gustavo'ya teklif götürmesinin yanında öğrenilen bilgilerden biri de 32 yaşındaki başarılı futbolcunun da takımdan ayrılmak istediği yönünde oldu. Fenerbahçe, Gustavo'ya 7 milyon Euro teklif götürdü.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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