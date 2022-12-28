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28 Aralık 2022 - 14:04

Luka Doncic'ten yine tarihe geçen bir performans. Luka bu kez New York Knicks'in canını okudu

Dün gece Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine bir uzaylı geldi. Üstünde Dallas Mavericks'in 77 numaralı forması vardı. Arkasında da Doncic yazıyordu.

SPOR
28 Aralık 2022 - 14:04
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Luka Doncic'ten yine tarihe geçen bir performans. Luka bu kez New York Knicks'in canını okudu


Dün gece Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine bir uzaylı geldi. Üstünde Dallas Mavericks'in 77 numaralı forması vardı. Arkasında da Doncic yazıyordu.

O bir fenomen, basketbolcu, aşık, sanatçı, bira ve nargile bağımlısı, hayırlı evlat ve üst düzey yetenek. Luka'yı tanımlayacak bir sürü kelime bulabiliriz. Ancak ona "İnsan" diyebilir miyiz? İşte tam orada yeni bir tartışma konusu açılıyor. Ona "İnsan" demek, belki de dünyanın geride kalanlarına haksızlık. Hoş ki belki ona da haksızlık yapmış oluruz. Zira yeteneklerinin insanüstü olduğunu herkes kabul etmiştir artık.Doncic



Dün gece American Airlines Center'da yaşananlara herkes nasıl tepki vereceğini şaşırdı. Gerçi Luka Doncic, insanların elinden şaşırma duygusunu almıştı. New York Knicks potasına tam 60 sayı attı Doncic. 60 sayı zaten özel bir performans ancak insanlar Doncic atınca belki de fazla reaksiyon vermez. Zira Doncic, çevresine bazı şeylere alıştırdı. İstatistik kağıdının diğer kolonlarına geçtiğimizde ise 21 ribaund ve 10 asisti görünce Luka Doncic'in yine saçmaladığını anlayacaksınız.

New York Knicks, dün Dallas'a değil, ona kaybetti. Maçı uzatmaya götürdüğü pozisyondan maç sonu verdiği röportaja kadar herkesi etkilemeyi başardı Slovenya'nın deli çocuğu.

Doncic, maç sonu yorgunluğunu kendine has biçimiyle dile getirdi: "Deli gibi yorgunum. Toparlanmak için bir biraya ihtiyacım var."

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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