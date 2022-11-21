Lukas Podolski Polonya'da gollerine devam ediyor







Podolski yıllanmış şarap gibi!







Polonya Ligi'nde Gornik Zabrze formasını giyen 37 yaşındakai Lukas Podolski ilerleyen yaşına rağmen futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor.Lukas Podolski, Polonya'da bu sezon toplamda 16 karşılaşmada süre alırken 4 gol ve 6 asistlik bir katkıyla oynayarak doğrudan 10 gole katkı sağladı.Alman tecrübeli golcü bu göstermiş olduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken, Türkiye'den bazı futbolseverler de Podolski'nin geri dönmesi için çağrıda bulundu.Galatasaray formasıyla Podolski toplamda 75 karşılaşmada süre alırken bu maçlarda 34 gol ve 18 asistlik bir katkıyla oynamıştı. Aynı zamanda ülkemizde Antalyaspor forması da giyen tecrübeli golcü Akdeniz ekibiyle de 47 karşılaşmada 7 gol ve 5 asist yapmıştı.