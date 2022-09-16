YAŞAM
16 Eylül 2022 - 12:07

Lüks motoryat, alev alev yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 metrelik motoryat, alev alev yandı. Adeta alev topuna dönen yat, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 12:07
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Lüks motoryat, alev alev yandı

İlçe merkezindeki Kumbahçe İskelesi'nde bağlı bulunan “İstavrit” isimli 10 metre uzunluğundaki motoryatta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Yangını farkına varan iskeledeki denizcilerden biri, motoryatı kendi teknesine yedekleyip Kumbahçe açıklarına doğru çekti. Alev topuna dönen motoryata, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri su sıkarak müdahalede bulundu. Motoryattan çıkan dumanlar, geniş bir alandan görüldü. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Yangın esnasında teknede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan

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Haber Editörü
Haber Editörü
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