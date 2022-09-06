Lüks otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı













Kaza, saat 05.00 sıralarında Nilüfer ilçesi, Görükle Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Uğur idaresindeki 16 AOS 154 plakasına sahip kamyonet ile aynı istikamette seyir eden Yunus Emre Çakmak'ın kullandığı Bulgaristan plakasına sahip K 7494 BM otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç yaklaşık 100 metre savrulup yol kenarındaki 5 ağacı devirip durabildi. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay mahaline birden fazla ambulans, polis ve itfaiye ekibi yollandı. Kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre Çakmak ile kamyonette bulunan Vedat, Berat ve Ömer Uğur kardeşler araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kamyonette sıkıştıkları yerden çıkartılan kardeşlerden Vedat Uğur'un kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren otomobil sürücüsü cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hastane morguna götürüldü. Kaza sonucu İzmir Yolu Caddesinde araçtaki parçaların etrafa saçılmasından dolayı trafik tek şeritten sağlandı.Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.