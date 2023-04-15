Lüks restoranların menüsünden eksik etmediği MEZE! Tadına doyum olmuyor! İşte Babagannuş tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları







BABAGANNUŞ TARİFİ











Babagannuş, patlıcanların közlenmesi sonrasında yapılan ve Türk mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan bir salatadır. Sarımsak, yeşil biber, tereyağı, yumurta ve diğer baharatlar ile lezzetlendirilerek hazırlanır. Babagannuş'un kökeni Lübnan'a dayanmaktadır ve Abugannuş olarak da adlandırılır. Ancak Türkiye'de de Diyarbakır bölgesinde oldukça popüler bir mezeyi haline gelmiştir. Babagannuş, özellikle et ve tavuk yemekleriyle birlikte servis edilen lezzetli bir mezeyi oluşturur. İftar sofralarında da sıklıkla tercih edilir ve hazırlanması oldukça kolaydır. 15 dakikada hazırlanabilen tarifi haberimizde.Babagannuş yapımı oldukça kolaydır. Patlıcanlar, biberler ve domatesler közlenerek kabukları soyulur ve doğranır. Ardından sarımsak, tuz, zeytinyağı ve nar ekşisi gibi malzemelerle hazırlanan sos ile karıştırılır ve sunum yapılır. İsteğe göre maydanoz gibi yeşilliklerle süslenerek servis edilir.Babagannuş, lezzetli ve sağlıklı bir mezedir. Patlıcan ve biber gibi sebzelerin faydalarıyla birlikte, nar ekşisi ve zeytinyağı gibi malzemeler de vücut için oldukça faydalıdır. Ayrıca yemeklerden önce veya ara öğünlerde tüketilerek açlığı bastırır ve tokluk hissi verir. Sonuç olarak, Babagannuş Orta Doğu mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir ve Türkiye'de de patlıcan salatası olarak sık sık tüketilir. Kolay yapımı ve sağlıklı içeriğiyle sofralarınıza renk ve lezzet katacak bir seçenektir. Babagannuş, Ortadoğu mutfağının sevilen mezelerinden biridir. Patlıcan, biber, domates ve sarımsak gibi lezzetli malzemelerin bir araya gelerek oluşturduğu bu meze, Filistin, Ürdün, Suriye, Lübnan gibi ülkelerde oldukça popülerdir. Ancak Türkiye'de de patlıcan salatası olarak bilinir ve Güney bölgelerinde özellikle Hatay Antakya bölgesinde sık sık tüketilir.