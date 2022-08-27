Lumia 950 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi







Lumia 950 telefon







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2015 senesinde piyasaya sunulan Lumia 950 telefonu arayışta olan insanlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki Lumia 950 telefonun özellikleri nelerdir? Lumia 950 telefon ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Microsoft birçok telefon üretici firma ile görüşme sağlamış ancak kendi markalarına telefon üretme fikrini hayata geçiremeyince kendileri Microsoft adına bir telefon üretmeye karar vermişlerdi. Windows 10 ile birlikte elen Lumia 950 ve Lumia 950 XL telefonlar Microsoft tarafından üretildi. Lumia 950 telefon 2K ve 5.2 inç olarak tasarlandı. Telefon 3 GB RAMk, 32 GB MicroSD kart, 5 MP ön, 20 MP arka kameradan oluşuyor. Bataryası ise 3.000 mAh olarak tasarlandı. Lumia 950 XL telefon ise 2K ve 5.7 inç ekran, 3 GB RAM ve 32 GB arttırılabilir depolama alanıyla tasarlandı. Telefonun 3.300 mAh bataryası, 5 Mp ön, 20 MP arka kamerası var. Aynı zamanda iki telefonda da USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Telefonlar aynı zamanda Continuum teknolojisini destekleyecek şekilde tasarlandı.Lumia 950 ve Lumia 950 XL telefonun teknik özellikleri mat siyah, beyaz polikarbonat kasa, 5.2 inç ekran, 64 BİT çekirdek, iris tarayıcı, 3 GB RAM, microSD kart desteği ve 32 GB depolama alanı, USB bağllantı alanı, çift flaşlı olarak desteklenen 20 MP akra kamera, 5 Mp geniş açılı ön kamera ve çıkarılabilir 3.000 mAh bataryadan oluşuyor.Lumia 950 telefon ilk çıktığı zaman 650 Euro, Lumia 950 XL telefon ise 750 Euro olarak satışa sunuldu. Telefonlar 2015 Kasım ayında piyasaya çıktı.