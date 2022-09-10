LUNA neden yükseliyor, yükselişi devam eder mi? Kripto paralardaki hareketlilik neden, neden yükseldi?













Terra Luna Neden Yükseliyor? – LUNC/USD

Terra Luna Coin Yorum

Ethereum Classic Neden Yükseliyor? – ETC/USD

Ethereum Classic Yorum

Bitcoin Yorum ve Teknik Analizi – BTC/USD

Bitcoin Yorum

Ethereum Yorum ve Teknik Analizi – ETH/USD

Ethereum Yorum

Shiba Inu Yorum ve Teknik Analizi – SHIB/USD

Shiba Inu Yorum

Dogecoin Yorum ve Teknik Analizi – DOGE/USD

Dogecoin Yorum

Binance Coin Yorum ve Teknik Analizi – BNB/USD

Binance Coin Yorum

Lucky Block Teknik Analizi – LBLOCK/USD

Lucky Block Yorum

Solana Coin Yorumları ve Teknik Analizi – SOL/USD

Solana Coin Yorum

AVAX Yorum ve Teknik Analizi – AVAX/USD

Avalanche Yorum

Avrupa piyasası Pazartesi günü negatif kapattı. Asya'da ise görünüm karışık. Euro bölgesi yatırımcı güven endeksi 6,6 puan düştü. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss Başbakan oldu. Truss'un kripto varlıklarının hayranı olduğu biliniyor. Kuzey Akımı üzerinden gaz akışının süresiz olarak durdurulması, Avrupa'da artan doğalgaz fiyatları, enerji krizinin yol açtığı durgunluk, küresel olarak güçlenen dolar risk iştahını bastırıyor. ABD için gelecek görünümü kısmen olumlu. ECB faiz kararı Perşembe günü ABD'de bugün 17:00'de yayınlanacak ISM Services PMI verileri büyük önem arz edecek. Altının gerici yükselişi ile OPEC arzı keserken petrol fiyatlarında kısa vadeli bir artış olacak. Kripto varlıklarındaki yükseliş girişimlerine eşlik eden olumlu ayrılıklar görüyoruz. Daha önce kripto varlıklara düşman olan Rusya, piyasa ve jeopolitik koşullar nedeniyle sınır ötesi ödemeler için kripto varlıkları kullanmayı kabul etti.Avustralya Federal Polisi, suç faaliyetlerinde kripto varlıklarının artan kullanımını izlemek için bir birim kurdu. Hong Kong merkezli PANONY, Web3 odaklı projeye odaklanarak 100 milyon dolar yatırım yaptı. Hindistan Merkez Bankası, merkez bankası dijital para birimini test etmeye başlayacağını duyurdu. Hindistan, bu işlemleri ABD finans firması FIS ile entegrasyon sırasında gerçekleştirecek. Ethereum Classic hash oranı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığında, kripto varlığında bir artış oldu. Son zamanlarda kullanıcı kaybetmesiyle ünlenen Netflix, kripto varlıkları reklamlardan yasaklama kararı aldı. Revolut ödeme uygulamasıyla ilgili olarak, İngiltere yetkilileri "büyük öneme sahip kabul edilemez bir yanlışlık" belirlediklerini söyledi. Cryptocurrency Mining Poolin, likidite sorunları nedeniyle 6 Eylül'den itibaren Bitcoin ve Ethereum'u geri çekmeyi geçici olarak durdurdu. Binance borsası, sosyal medya hesaplarında, ETH ve WETH'yi birleştirmeden önce para yatırma ve çekme işlemlerini askıya alacağını duyurdu. Şaşırtıcı hamlesi göz önüne alındığında, Binance'in BUSD'nin geleceğini şekillendirip şekillendirmediği belli değil; USDP, stabilcoinler TUSD ve USDC için platformda ticareti desteklemeyi durduracağını açıkladı. Geçen hafta, OpenSea NFT Marketplace'teki Ethereum etki alanı rekorlar kırdı ve BAYC'yi geçti. Tüm bu gelişmelerle neden Terra Luna ve Ethereum Classic yükseliyor? Sorunun cevabı:Son zamanlarda yükselen yıldız Terra Luna, rekorlardan asla yorulmaz. Peki Terra Luna neden artıyor? İşlem hacmi dünkü hacmi aşıyor. Aşırı aktivite bir düzeltme işareti olabilir. Çünkü saatlik grafikte göstergeler aşırı alım bölgesinde. Fiyat düşüşleri alım fırsatı olarak görülebilir. Yukarı yönlü potansiyelin devam etmesini beklediğimiz LUNC/USD çiftinde yatırımcı duyarlılığı yüksek görünüyor. Terra Luna'yı satın almak isteyenlere dikkatli trade öneriyoruz. Teknik görünüm olumlu.Destek Seviyeleri 0.0003535 – 0.0003025 – 0.0002500 Direnç Seviyeleri 0.0004900 – 0.0005830 – 0.0006590Hash rate ile ivme kazanan ETC/USD, nakit akışındaki 2 günlük artışla genel hacim ortalamasını aşıyor, kanalın dibini etkileyen gelişmeler ETC/çift USD'de düşüyor. Peki Ethereum Classic neden hızla yükseliyor? Günlük grafik göstergelerinden gelen olumlu görünüm haftalık grafiğe de yansımaya başladı. Şu anda alım sinyali vermeyen haftalık görünüm, 33.20 doların üzerinde kaldığı sürece yükselmeye devam edecek. Fiyat düşüşleri alım fırsatı olarak görülebilir. Aylık grafikte 36$ seviyesinin üzerinde önem kazanırken MACD negatif bölgede güç kaybediyor. Yukarı yönlü potansiyelin devam etmesini beklediğimizden, ETC/USD için teknik görünüm olumlu.Destek Seviyeleri 36.40 – 34.90 – 33.70 Direnç Seviyeleri 44.00 – 52.50 – 60.00Pazar lideri Bitcoin fiyatının 20.000 doların üzerinde ivme kazanarak istikrarlı görünümünü sona erdirmesini bekliyoruz. Saatlik grafik MACD desteği ile işaretlenirken, kısa ve orta vadeli günlük stokastik göstergeler alım sinyalleri veriyor. 20.500$'ın üzerinde, 200 günlük haftalık ortalama da 23.000$ hedefini hedefleyecektir. Hacim ortalama. Bitcoin satın almak isteyenler için teknik görünüm oldukça olumlu.Destek Seviyeleri 19.700 – 19.430 – 18.755 Direnç Seviyeleri 20.580 – 21.150 – 21.7501.700 dolarlık dirence doğru, Ethereum fiyatı beklendiği gibi 2.000 dolar seviyesini hedefleyecek. ETH/USD paritesinin günlük grafiğindeki kısa ve orta vadeli Stokastik ve MACD göstergelerinden gelen alım sinyalleri, piyasadan ayrışmış ve satışlardan fazla etkilenmemiş ortalamalar tarafından da teyit ediliyor. 1.660$ ara direncinde karlı satışlar mümkün. Geri çekilme, yatırımcıların Ethereum satın alması için kapıyı açabilir. 1.600 doların üzerinde devam ederse, gücünü koruyacak. Teknik görünüm olumlu.Destek Seviyeleri 1.615 – 1.590 – 1.510 Direnç Seviyeleri 1.710 – 1.785 – 1.900Dengesiz bir mum gövdesiyle güne soru işareti bırakan Shiba Inu günlük göstergeleri satış sinyaline yakın, tam tersine Bollinger bandı toparlanması olumlu olarak yansıyabilir. Saatlik grafikler dahil 0.00001230 dolarlık destek iyi çalışıyor. 0,00001300$ seviyesini kırarsa uzun pozisyonlar açılabilir. Güçlü destek seviyelerinde kırılmasını beklemediğimiz SHIB/USD paritesi portföyler için uygun.Destek Seviyeleri 0.00001190 – 0.00001140 – 0.00001075 Direnç Seviyeleri 0.00001390 – 0.00001520 – 0.00001640Saatlik grafikte tekrar satış yapan Dogecoin fiyatı, 0.0650 dolar orta nokta Bollinger seviyesinde satışla karşı karşıya. Bir miktar sallanma olasılığı olsa da, 0,06250'nin üzerinde kalıcı görünüyor. MACD'nin pozitif bölgeye hareketi ivme yarattı. Haftalık bir bakış açısından, 0,06470 doların üzerinde, 0,07500-0,07600 dolar aralığını işaret ediyor. Teknik görünüm sınırlı olumlu.Destek Seviyeleri 0.06260 – 0.06130 – 0.05860 Direnç Seviyeleri 0.06520 – 0.06840 – 0.07380Günlük hareketlerde 279 dolarda destek bulmasını beklediğimiz BNB/USD paritesinin günlük grafiğinde MACD negatif bölgede olsa da, stokastik göstergeler dibi doğruladı. Kripto para birimi için olası volatilitede 305 dolara ulaşma ihtimalinin olduğunu, bu fiyattan alımların konsolide edilebileceğini ve uzun pozisyonların elimine edilebileceğini düşünüyoruz.Destek Seviyeleri 279 – 265 – 255 Direnç Seviyeleri 291 – 305 – 320Hızlı bir yükselişin ardından hala istikrarlı görünümünü koruyan Lucky Block için göstergeler yeni bir hamleye hazır olduğunu teyit ediyor. Kısa vadeli kâr satışında, düşük kalan hacim ek ivme sağlayabilir. Günlük grafikte rastgele bir alım sinyali verirken, 4h grafikte Bollinger Bantlarında bir daralma ve 0.0005320'de zayıf bir direnç kırılmasının muhtemel olup olmadığını izleyeceğiz. 0.0005200'ün üzerindeki hareketler hız kazanabilir.Destek Seviyeleri 0.0004380 – 0.0003910 – 0.0003460 Direnç Seviyeleri 0.0006290 – 0.0007720 – 0.000998033.50$ ara direnci, günlük grafik göstergelerinin tam katılımıyla test edildi. Ortalamanın altındaki hacim, az miktarda girişle desteklenir. Özellikle MACD'nin pozitif bölgeye sıçraması Solana için pozitif bir denge oluşturuyor. SOL/USD çifti için olumlu bir görüş sürdürüyoruz. Düzeltme ile yukarı yönlü momentum devam edebilir. İlk hedef 34.75 dolar seviyesi olacak.Destek Seviyeleri 32.00 – 31.15 – 30.25 Direnç Seviyeleri 33.60 – 34.75 – 36.90Dün güçlü olduğunu söylediğimiz MACD bugün fiyatı geçerken desteğini veriyor. AVAX/USD paritesi tarafından kazanılan ivme, son 4 gün içinde hacimde önemli bir artışla birlikte 18.40 dolar desteğinin tepkileri ile 20.00 dolar ara direncinde hafifledi ve devam ediyor gibi görünüyor. Saatlik grafikte 20.70 doların üzerinde, 21.80 dolarlık bir hedef çizilebilir. Avax için 23.50 doların üzerinde devam eden bir faaliyet olabileceğine inanıyoruz. Yatırımcılarımızın bunu dikkate almalarını tavsiye ederiz.Destek Seviyeleri 19.40 – 18.90 – 18.40 Direnç Seviyeleri 20.70 – 21.30 – 21.80