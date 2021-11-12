SİYASET
12 Kasım 2021 - 23:55

Lütfü Türkkan'ın hakkında hazırlanan fezleke Meclis'e iletildi

Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfürlü konuşması nedeniyle hakkında suç duyurunda bulunulan İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlanan fezleke, Meclis komisyonuna gönderildi.

SİYASET
12 Kasım 2021 - 23:55
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Lütfü Türkkan'ın hakkında hazırlanan fezleke Meclis'e iletildi
İYİ Parti lideri Meral Akşener ile birlikte Bingöl ziyaretinde olan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada şehit yakınının gösterdiği tepkiye karşılık küfürlü yanıt vermiş ve gelen tepkileri üzerinde partisinin grup başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.




Kocaeli Milletvekili olarak partisinde kalan Türkkan'ın küfürlü konulmasına maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gürmen, ise yaşadığı mağduriyet sonrası Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Türkkan hakkında  suç duyurusunda bulundu. Hakkında başlatıla suç duyurusu sonrası İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik bir fezleke hazırlandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı parlamenter suçlar soruşturma bürosunun 'Hakaret' ve 'Etkili eylem' suçlamalarından dolayı İYİ Parti'nin Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebi ile hazırlanan fezleke önce Adalet Bakanlığı'na gönderildi Burada incelemeye alınan 'Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi' daha sonra Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinin oluşturduğu Karma Komisyon'a havale edildi.
 
# iyi parti# lütfü türkkan# fezleke# dokunulmazlık kaldırılma# TBMM
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