GÜNDEM
10 Kasım 2021 - 17:37

Lütfü Türkkan'ın istifasını isteyen şehit aileleri derneği nöbet başlatıyor!

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın partiden istifa etmesini isteyen 'Şehit Aileleri Derneği'nin genel başkan yardımcısı Necati Selvitop Güner, istifa dilekçesi gelene kadar nöbet başlatacaklarını duyurdu.

GÜNDEM
10 Kasım 2021 - 17:37
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Lütfü Türkkan'ın istifasını isteyen şehit aileleri derneği nöbet başlatıyor!
Şehit Aileleri Derneği, İYİ Parti'nin Bingöl ziyareti sırasında bir şehit yakına küfürlü konuşan ve partisinin grup başkanvekilliği görevinde istifa ederek Kocaeli Milletvekili görevine devam eden Lütfü Türkkan'ın istifası istiyor. Dernek başkan yardımcısı Necati Selvitop Güner, Türkkan istifası gelene kadar evinin çevresinde demokratik nöbet başlatacaklarını açıkladı.




Trabzon'a bağlı Şalpazarı ilçesinde babası şehit Jandarma Er Necaettin Güner'in mezarını ziyaret eden Necati Selvitop Güner, burada yaptığı bir konuşmasında İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın grup başkanvekilliği görevinden istifasının yeterli olmadığını, milletvekilliğinden de istifa etmesi gerektiğini belirterek Türkkan'ın vekillikte ayrılana kadar bir eylem başlatacaklarını söyledi. 



Lütfü Türkkan'ın evinin etrafında nöbet tutmaya başlayacaklarını açıklayan Güner, siyasi parti ayrımı yapılmadan vatana, millete ve bayrağına saygısı olan herkesi birlik ve beraberliğe davet ettiğini dile getirerek başlayacakları nöbet eylemine vatandaşlardan destek olmalarını istedi.

 
# Şehit Aileleri Derneği# Necati Selvitop Güner# lütfü türkkan# nöbet eylemi# istifa
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