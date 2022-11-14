Lütfü Türkkan kimdir, nereli, yaşı kaç? Lütfü Türkkan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

İnternet üzerinden sıkla araştırılan siyasetçiler arasında bulunan Lütfü Türkkan
hayatı hakkında merak konusu oldu. MHP Milletvekili iken İYİ Parti'ye geçmesiyle beraber adından sıkça bahsettiren Türkkan, başarılı eğitim hayatına sahip bir siyasetçi olarak bilinir. Peki, Lütfü Türkkan kimdir? İşte, Lütfü Türkan hakkında merak edilenler ve hayatı...
LÜTFÜ TÜRKKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ PARTİDEN?
1959 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Lütfü Türkkan'ın babası Cevat annesi ise Halise'dir. 1973 yılında İstanbul Kabataş Erkek lisesine yazılıp 3 yıl boyunca lise hayatını orada tamamlamıştır. 1976 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümüne giriş yaparak başarı ile tamamlamıştır. Okumaya verdiği özveri ve ilgisiyle okumalara doymayan Türkkan, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık yüksekokuluna girdi ve bu okulu da başarıyla bitiren siyasetçi Lütfü Türkkan, Makedonya Kiril Üniversitesi'nin Türkokoloji bölümünü kazanarak eğitimini dolu dizgin bitirdi. Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ile yine Kocaeli’nin ilçesi olan Dilovası Sanayi Bölgesinde Yönetim kuruluğunda yer almasıyla beraber Karagümrükspor başkanlığı, Bursaspor As başkanlığı yaptığı önemli görevler arasında yer alır. 2011 yılında Milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etmesiyle 24. Dönem 2011 Türkiye Geneli Milletvekili seçimlerine dahil oldu. Seçimler sonrasında ise Kocaeli MHP Milletvekili olarak görevine başladı. MHP Merkez Yönetim Kurulu Asil üyesi olarak da adını yükseltti. Lütfü Türkkan evli olup bu evlilikten de Dilara, Nihan, Mehmet ve Türküm adında 4 çocuğu vardır.