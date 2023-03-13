Maaş bordrosunu getiren emekliler parayı götürecek! O banka tam 8500 TL ikramiye veriyor!

Emekli promosyon kampanyaları emeklilerin dikkatini çekiyor. Yapı kredi Bankası emeklilere 8.500 Türk Lirasına varan promosyon ücreti ödüyor. Ödeme miktarı alınan emekli maaşı kapsamında değişmektedir. Aynı şekilde 7500-9999 Türk Lirası arasında ise 6750 Türk Lirası ödenecektir.
YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI DUYURUSU;
• 3 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 8.500 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. • Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL’ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir. Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 250 TL ek nakit ödül ödenir. • Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilerimiz, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve üç ay devam edecek şekilde 0 faizle 2.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir. Kampanyadan faydalanılabilmesi için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir. • 3 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kart/kartları ile; kampanya başlangıç tarihinden 03.05.2023’e kadar toplam 500 TL harcama yapan müşterilerimiz ek 750 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk haftası yapılacaktır. • Kampanya döneminde Ek Ödül Taahhütnamesi’ni imzalayan müşterilerimiz promosyon başvuru tarihi sonrasındaki 1 ay içerisinde açılacak yeni Bireysel Emeklilik sözleşmelerinde (BES) ödeme tercihi hesaptan olan müşteriler ek 250 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Belirtilen dönemde açılacak Bireysel Emeklilik Sözleşmenizin (BES), ödeme aracını hesap olarak belirlemeniz ve sözleşmenize ait minimum 250 TL tutarındaki ilk tahsilatın yapılmış olması gerekmektedir. Kampanya, Yapı Kredi aracılığıyla satılan “Allianz Yaşam ve Emeklilik” Bireysel ve Gruba Bağlı Bireysel planlar için geçerlidir. Ödeme ilk maaşın alındığı ayı takip eden ayın, ilk haftasında yapılır. • Kredi kartı kampanyasından 20 Ocak 2022 – 2 Mart 2023 arasında ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar. • Kampanyadan 2 Mart 2023 tarihi itibariyle Yapı Kredi Bankası’ndan promosyon taahhüdü bulunan ve bir diğer SGK emekli aylığı getiren müşteriler yararlanamazlar. • 8.500 TL’ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon/ek nakit ödül başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilir. • Fatura ve kredi kartı kampanyasından hak edilen ödüller, müşterinin emekli maaş hesabına yatırılacaktır. • Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon/ek nakit ödül tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapılır. • Nakit promosyon ödemesi üç yıl için peşin olarak yapılır ve üç yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır. • Nakit promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapıldıktan sonra üç yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon/ek nakit ödül verilmez.