Maaş günü gelen o bankaya koşsun! Tek seferde 10 bin TL anında hesapta: Bunu hemen yapan paraya para demeyecek! EYT yasası ile birlikte bankalar arasındaki rekabet iyice kızıştı. Emekli müşterilerini kendilerini çekmeye çalışan bankalar promosyon rakamlarını tek tek duyurmaya başladı. Bu kampanyalardan oldukça tatmin edici rakamlar gelmeye başladı. Emeklinin ve çalışanın yüzünü güldürecek promosyon miktarında en büyük sürprizi ise Denizbank yaptı. İşte bankanın promosyon ödeme miktarı ve diğer detaylar...
DENİZBANK BANKASINDAN EMEKLİ PROMOSYON ÖDEME MİKTARIEYT sonrasında promosyon miktarında bankalardan sürpriz kararlar gelmeye başladı. Üç yıl boyunca maaşını aynı bankadan almayı taahhüt eden müşterilere verilecek promosyon ödemelerinde Denizbank kemerleri gevşetti. Emeklinin yüzünü güldürecek ödemede banka 10 bin TL'ye kadar çıktı. Emekli promosyonlarına yapılan zamlar neticesinde emekli olacakların kafası oldukça karışmış durumda. Zira bankaların açıklamaları oldukça cazip. Denizbank resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada promosyon ödeme miktarının 10 bin TL'ye çıktığı belirtildi. İşte bankanın o açıklamaları ve diğer ayrıntılar...
Milyonlarca emeklinin kafasını karıştıran promosyon rakamlarında tercih konusunda tereddüt yaşayanlar bankaların kampanyalarını tek tek inceliyor. Şimdi de Denizbank bankasının emekliler için hazırladığı promosyon kampanyasının detayları var. Banka 10 bin TL'ye kadar müşterilerine promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Emeklilerin yüzlerini güldüren bankanın açıklaması aşağıda yer almaktadır. Bu promosyon ödemesinden faydalanabilmek için ise tek şart bulunuyor. O da 3 yıl boyunca maaşını belirli bankadan almak. "EYT’lilere Müjde! 10.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon! Siz de EYT’liyseniz maaşınızı DenizBank’a taşıyın, 10.000 TL’ye varan promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın." diye açıklamada bulunan bankanın promosyon ödeme açıklaması ise şöyle: