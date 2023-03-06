Maaş gününe parası kalmayanlara müjde! Tek bir başvuruyla 30.000 TL ödeme tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak







Ziraat Bankası’ndan Yeni kredi Kampanyası







Hızlı Kredi Kampanyası

Mobil Kredi Kampanyası

Ziraat Bankasından büyük destek kapıda. 40 bin TL nakit desteğiyle birlikte başvuru tarihinden 3 gün sonrasında karta yatıyor. Artmakta olan ihtiyaçların karşılanması için Ziraat Bankası kolları sıvadı.Ziraat Bankası resmi internet sitesinde 40.000 TL’lik nakit desteği açıklamasını başlattı. Yapmış olduğu açıklama ile bankasından maaş alan müşterilerin bu destek ile yüzü gülecek. Ziraat Bankası, yeni müşterileri için de desteğini esirgemeyecek. Katılmak isteyenlerin ise yapması gereken tek şey bankanın müşterisi olmasıdır. Bu işlemin ardından 36 ay vadeli 40 bin TL ihtiyaç kredisine başvurabilecekler. Düşük faiz oranlarıyla birlikte nakit ihtiyacını karşılamak için başvurmanız yeterlidir.Acil nakit ihtiyacını karşılamayı bekleyen vatandaşlar için Ziraat Bankası düşük faiz oranlarında kredi sunuluyor. Açıklama yapan banka yetkililer, kredi almak için başvuru durumunun uygun olan müşterileri aynı gün onaylayacağını dile de getirdi. Bu müşteriler 36 ay vadeli olarak kredi alabilecekler.Nakit konusunda sıkıntı çekenler Ziraat Bankası’nın sunduğu kredi imkanlarından yararlanabilecekler. Bankanın hızlı bir şekilde tanımlayacak olduğu krediyi mobil şubeler üzerinden de ulaşmak mümkündür. İnternetten başvurulacak olan kredinin miktarı da şubeye gittiğinizde başvuracağınız miktar ile aynıdır. Ziraat müşterisi değilseniz bile öncelikli olarak hesap açarak kredi başvurusunu tamamlamanız mümkündür.