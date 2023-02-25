Maaş hesabı o kararla değişti: SSK, Bağkur emeklilerine müjde: En düşük emekli maaşında sürpriz rakam!







EMEKLİLERE TEMMUZ AYINDA ENFLASYON ORANINDA ZAM YAPILACAK







EMEKLİLER NE ZAMAN BEKLENEN ZAMMI ALACAK?

EMEKLİLER NİSAN AYINDA ZAMLI MAAŞ ALACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde! Tüm maaşlar yeniden hesaplanıyor ve en düşük emekli maaşı 6.800 TL olacak. Emekli maaşı alanlar ara zammı beklemeye gerek kalmadan zam alacaklar. Ocak ayında enflasyona ek verilen refah payı ile birlikte %30 artış yapılmıştı ve şimdi yaklaşan genel seçimler nedeniyle hükümet emekliye ek zam yapmak için hazırlıklara başladı. Hesaplamalar da yapılmaya başlandı ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı açıklanacak.Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon rakamları doğrultusunda zam alan milyonlarca emekli vatandaş için heyecanlı bekleyiş başladı. 6 aylık enflasyon verileri açıklanarak emeklinin zamlı maaşı da netleşecek. Şimdilik yalnızca Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu ve %6.65 olarak açıklandı. Temmuz ayında yapılacak zam oranı ise Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon verilerine göre belirlenecek. Emekliler, yılda iki kez enflasyon rakamlarına göre zam alıyorlar; Ocak ve Temmuz aylarında. Emeklinin zamlı maaşı, 6 aylık enflasyon verileri açıklandıktan sonra belirleniyor. Şu anda sadece Ocak ayı enflasyon oranı %6.65 olarak açıklanmış durumda. Ancak Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak olan enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte Temmuz ayında emeklilere verilecek olan zam oranı da kesinlik kazanacak.Geçtiğimiz Ocak ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla birlikte emeklilere enflasyonun çok üstünde bir zam yapılmıştı. Refah Payı kararı ile %30 zam verilmesi talimatı verilmiş ve en düşük emekli maaşı da 3.500 TL'den 5500 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında enflasyon oranı ne olursa olsun, son kararı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.Emekli vatandaşları için yeni bir zam iddiası ortaya atıldı. Hükümetin yaklaşan genel seçimler öncesinde emeklilere sürpriz yapacağı konuşuluyor. Mart ayında yapılacak %10'luk ek zam ile birlikte emekli maaşları yeniden hesaplanacak ve Nisan ayından itibaren zamlı maaşlar hesaplara yatırılacak. Temmuz ayında ise her yıl olduğu gibi ara zammı da alacak olan emekli vatandaşlar, enflasyon oranı ne olursa olsun, hak ettikleri zamı alacaklar. Bu şekilde en düşük emekli maaşı da dahil olmak üzere tüm emekli maaşları artacak.Emekli maaşlarına Nisan ayından itibaren zam yapılacak. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri için %10 ek zam yapılması planlanıyor. Bu zam ile birlikte emekli maaşları artacak ve hesaplara yatırılacak. Ayrıca, emekli vatandaşlar Temmuz ayında ara zammı almaya devam edecekler. Mart ayında yapılacak olan artış ise sadece ek zam olacak ve ara zammı değiştirmeyecek.