Maaş ödemelerine şubat bonusu! Tamı tamına 1.125 TL zam daha yapılacak! Şanslı kişilerden biri olabilirsiniz







DUL VE YETİM MAAŞLARI NE KADAR?







SEYYANEN ZAMLARI

2023 yılında zamlar peş peşe gelmeye başlarken asgari ücrete gelen zam yüzleri güldürdü. Bununla beraber en düşük emekli maaşı ise 3.500 TL'den 5.500 TL olarak güncellenirken ihtiyaç sahiplerine yapılan ödemelerde de zamlar etkili oldu. Yüzde 30 zam sonrasında artı olarak gelecek ücret 1.125 TL olarak belirlendi. İşte seyyanen zamları ve dul, yetim maaşlarında ki son rakam haberimizde.Eşi ya da babasını ölümünden ötürü dul ve yetim maaşı alanlara taban maaş uygulaması yapılıyor. 5.500 TL'lik maaş üzerinden hesaplamalar yapılırken yüzde 75 maaş alanlara 4.125 TL, yüzde 50 maaş alanlara ise 2.750 olurken yüzde 25 maaş alanlara ise 1.375 TL ödeme yapılacak.Eşinin vefatı üzerine dul maaşı alanlara yüzde 75 ile 3 bin TL aylık alanlara yüzde 30 oranında zamla beraber yeni rakam 3.900 TL oldu. Bu ücretin taban maaş altında kalmasından ötürü yenilikler yapılarak artışa gidilmesiyle yeni ücret 4.125 TL olarak hesaplarda yerini bulmaya başladı.