2023 yılında zamlar peş peşe gelmeye başlarken asgari ücrete gelen zam yüzleri güldürdü. Bununla beraber en düşük emekli maaşı ise 3.500 TL'den 5.500 TL olarak güncellenirken ihtiyaç sahiplerine yapılan ödemelerde de zamlar etkili oldu. Yüzde 30 zam sonrasında artı olarak gelecek ücret 1.125 TL olarak belirlendi. İşte seyyanen zamları ve dul, yetim maaşlarında ki son rakam haberimizde.
Finans
22 Ocak 2023 - 09:15
Maaş ödemelerine şubat bonusu! Tamı tamına 1.125 TL zam daha yapılacak! Şanslı kişilerden biri olabilirsiniz
Yeni yılla beraber maaşlarda artış yaşanırken emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zamlarla beraber yardım ödemelerinde yükseliş görüldü. Bununla beraber vatandaşların gündeminde seyyanen zamları yer aldı. İşte, Şubat ayıyla beraber ödenecek seyyanen zamlarına dair detaylar...
Finans
22 Ocak 2023 - 09:15