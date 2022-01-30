GÜNDEM
30 Ocak 2022 - 12:04
Güncelleme: 30 Ocak 2022 - 12:13

Maaş tartışması son buldu! Tarım Kredi Kooperatiflerinde görev değişikliği..

Aldığı maaş ve çiftçilere uyguladığı söylenilen faiz ile ilgili gündemin tartışılan ismi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz görevden alındı. Poyraz'ın yerine eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın atandı.

GÜNDEM
30 Ocak 2022 - 12:04
Güncelleme: 30 Ocak 2022 - 12:13
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Maaş tartışması son buldu! Tarım Kredi Kooperatiflerinde görev değişikliği..
Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası marketlerde yaşanan yüksek fiyat artışları nedeniyle kamuoyunun gündeminde yer alan Tarım ve Kredi Kooperatifleri'nin Merkez Birliğinde ymnetim değişikliği yaşandı. Bir süredir aldığı maaş ve çiftçilere uyguladığı faizlerle ilgili eleştiri oklarının çevrildiği kooperatif genel müdürü Fahrettn Poyraz, görevinden alındı.








Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce yaptığı bir açıklamasında 'Fiyatlar noktasında gayet uygun' diye bahsettiği Tarım Kredi Kooperatifi'nde görev değişikliği yaşanmasına karar verildi. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü olarak 5 yıldır görevde olan Fahrettin Poyraz'ın görevine oy çokluğu ile son verilirken Poyraz'dan boşalan koltuğa eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın geçirildi.



FAHRETTİN POYRAZ MAAŞI GÜNDEMDEYDİ

Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Kooperatfifi Genel Müdürü olarak görev yaptığı süreçte yüksek maaş aldıpı iddiasıyla kamuoyunda yer alıyordu. 180 bin TL maaş aldığı iddiasına karşılık 62 bin TL aldığını öne süren Poyraz, yönetim kurulu başkanı olduğu diğer kurumlardan olan Gübretaş'tan 12 bin TL ve Kooperatife bağlı sosyal yardım vakfından da 5 bin 750 lira huzur hakkı aldığını söylemişti. 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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