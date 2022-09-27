EKONOMİ
27 Eylül 2022 - 17:11

Maaşa ek promosyonda 23 bin TL rakamını duyan şoke oldu! Kampanyada süre 30 Eylül'de doluyor..

Bankaların promosyon yükselişleri son birkaç gündür kamuoyunun gündeminden çıkmıyor. Emeklilere yaklaşık 10.000 liralık promosyon ödeneği sağlanırken bu girişim başka kurumları da faaliyete geçirdi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmenlere müjdeli haber geldi. Ek promosyonda 23 bin TL rakamını duyan şoke olurken emekli maaşını başka bankaya taşıyarak promosyondan faydalanmak isteyenler için kampanyanın bitiş tarihinin 30 Eylül olduğu duyuruldu.

EKONOMİ
27 Eylül 2022 - 17:11
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Maaşa ek promosyonda 23 bin TL rakamını duyan şoke oldu! Kampanyada süre 30 Eylül'de doluyor..


Banka promosyonları ile ilgili haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Bankalar 2022 promosyon ödenekleri için adeta yarışırken bazı bankalar emeklilik desteklerinde miktarı 10 bin liraya kadar yükseldi. Diğer taraftan kurumlar da, personel promosyonlarını artırmak için yeni adımlar atmaya başladı.

Maaşa ek promosyonda 23 bin TL

Toplam promosyon ödeneği 23 bin TL'ye çıkarıldı!



Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 6 bin 100 çalışanın maaşlarını ilgilendiren promosyon kampanyası ile ilgili yeni bir haber geldi. Bilindiği üzere Mart 2022'de gerçekleştirilen ihalede özel bankalardan 11 bin TL'lik rekor teklif gelmiş ve promosyonlar öğretmenlerin hesaplarına yatırılmıştı.

Zaman içerisinde öğretmen ve eğitim personelinin talepleri doğrultusunda promosyon fiyatları ekonomik göstergelere göre düşük tutulmuş ve bunların yeniden değerlendirilmesi üzerine yapılan bir araştırma sevindirici haberi ortaya çıkardı. Milli Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda, dilekçe imzalandı, reklam masrafları yenilendi ve 12.000 TL ek ödeme için karşılıklı imzalar atıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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