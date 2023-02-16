Finans
16 Şubat 2023 - 12:45

Maaşı 5.500 TL üstü olan hemen o bankaya koşsun! 7 bin TL'yi trink diye alacaklar: Sadece bunu yapmaları yeterli!

Emekli vatandaşların promosyon araştırmaları hızla sürüyor. Bankaların promosyon çalışmaları sürerken o bankadan sevindirici haber geldi! Tüm detaylar haberimizde.

Finans
16 Şubat 2023 - 12:45
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Maaşı 5.500 TL üstü olan hemen o bankaya koşsun! 7 bin TL'yi trink diye alacaklar: Sadece bunu yapmaları yeterli!
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Mevcut emekliler ve EYT ile emekli olacak vatandaşlar bankaların güncellenen promosyon tutarlarını merakla araştırıyor. Peki hangi banka promosyon tutarlarını güncelledi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI GÜNCELLENİYOR

Emekli promosyon tutarlarıyla ilgili meraklı araştırmalar sürerken Akbank emekli promosyon tutarlarının güncel halini vatandaşla paylaştı. Akbank'a emekli maaşını taşıyan emekli vatandaşlar emekli promosyonundan faydalanabilecek. 2023 senesi için Akbank güncellenen emekli promosyon tutarları şu şekilde; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 200 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maşı alan vatandaşlar 4 bin 850 TL; 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 6 bin 250 TL; 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar 7 bin TL promosyon alacak. 



Akbank Emekli Promosyon Tutarları Güncellendi

Akbank emekli promosyonu almak isteyen vatandaşlar en yakın şubeden ve internet bankacılığı üzerinden başvurularını yapabilecek. Aynı zamanda maaş taşıma işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden de yapılabiliyor. Aynı zamanda yeni banka müşterisi olursanız Akbank uygun faizli kredi imkanlarından da faydalanabiliyorsunuz. Aynı zamanda maaşını bankaya taşıyarak emekli promosyonundan faydalanan emekli vatandaşlar havale ve EFT işlemlerini ücretsiz yapabilecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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