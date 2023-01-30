Maaşı 5.500 TL ve üstü olanlara talih kuşu kondu! 7000 TL karşılıksız nakit para almak için bunu mutlaka yapın!

Emeklilere yapılan son zamlarla en düşük maaş 5500 Türk Lirasına çıktı. Bunun üzerine özel bankalar tarafından emeklilere verilen promosyon oranlarını değiştirdi. Peki en yüksek promosyon oranını hangi banka veriyor? Detaylar burada…
7.500 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Yapı kredi
Bankası emeklilik kampanyası tutarını ve detaylarını açıkladı. Banka, emeklilere 7 bin 500 liraya varan nakit promosyon sunacağını açıkladı. Promosyon miktarı emekli maaşına göre değişmektedir. 01.11.2022 - 31.01.2023 tarihleri arasında Yapı Kredi'den üç yıl süreyle emekli maaşı almayı taahhüt eden müşteriler 7.500 liraya varan emekli kampanyasından yararlanacaktır. Promosyon sözleşmesinin imzalanmasından sonra herhangi bir ek koşul yoktur; aylık net gelir 3499 Türk Lirasına kadar ise 4200 Türk Lirası; 3500-7499 Türk Lirası arasındaysa 4900 Türk Lirası; 7500-9999 Türk Lirası ise 6300 Türk Lirası; 10000 Türk Lirası üzeriyse 7000 Türk Lirası nakit promosyon verilir.
EK ÖDÜLLER DE VAR
Ek Ödül Taahhütnamesi imzalanmasından itibaren 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda, maaş skalasına bakılmaksızın 200 Türk Lirası nakit ikramiye ödenir.
PROMOSYON DETAYLARI AÇIKLANDI
01.11.2022-31.01.2023 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya kampanya tarihinden önceki 3 ay içinde mevcut kartına para harcamamış müşteriler; Kampanya başlangıç tarihinden 28/02/2023 tarihine kadar toplam 500 Türk Lirası harcama yaptıktan sonra 300 Türk Lirası nakit talep hakkı kazanırlar. Ödeme, bireylerin emeklilik hesaplarına ve ek ikramiye yükümlülüğü iptal edilmediği takdirde maaş ödemesinin ilk ayını takip eden ayın ilk haftasında yapılır. Kampanya başlangıç tarihinde ek ödül taahhüdü veren müşterilerimiz bir sonraki ayın ilk gününden itibaren 2000 Türk LirasıNA kadar 0 faizli esnek hesap limiti kullanabilirler. Kampanyadan faydalanmak için finansal teklif ödemesinin alındığı ayın son gününe kadar esnek hesap açılması gerekiyor. 20/01/2022 - 31/12/2022 tarihleri arasında ek ödül alarak kredi kartı kampanyasından yararlanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip yeniden taahhüt etmeleri halinde kampanyadan yararlanamayacaktır. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren reklam verme zorunluluğu bulunan ve başka bir SGK
emekli maaşı getiren Yapı Kredi Bankası müşterileri kampanyadan yararlanamayacaktır. 7500 Türk Lirasına varan kampanya kapsamında Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Online Ofis, Müşteri Hizmetleri Merkezi ve şubeler üzerinden indirim/bonus talepleri yapılabilmektedir. Fatura ve kredi kartı kampanyası ile kazanılan ödüller, müşterinin emeklilik hesabına yatırılır. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödeme alınması durumunda, son banka aracılığıyla yatırılan gelir/aylık ödeme tutarı dikkate alınarak promosyon/ek ikramiye miktarı hesaplanır, koşullar karşılandığı takdirdeikramiye ödenir. Nakit promosyon ödemesi üç yıl peşin yapılır ve üç yıl taahhüt başlangıcında kampanyanın hesaba yattığı tarih esas alınır. Nakit promosyon/nakit ikramiye ödendikten sonra üç yıllık taahhüt süresi boyunca gelir/aylık artarsa, başka promosyon/nakit ödül verilmeyecektir.