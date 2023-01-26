Maaşı 5500 6000 7000 8000 TL olan emekliler dikkat! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor hemen öğrenin!

BANKALAR KAÇ PARA EMEKLİ PROMOSYONU VERECEK HEMEN ÖĞREN!
Emekli maaşlarına yapılan zamdan sonra promosyonlarda bir bir artmaya başladı. Daha fazla müşteri çekmek için yarışa dahil olan bankalarda emekli maaşlarını tek tek taşıyor. Peki güncellenen promosyonlar ne kadar oldu? İşte bir bir 2023 yılında bankaların verecekleri promosyonlar…. Yıllardır dört gözle beklenen EYT sonunda çıktı ve 2 buçuk milyon çalışanda emekliye ayrıldı. Hal böyle olunca yeni emekli olacakları bankalarına çekmeye çalışan bankalar promosyon ücretlerinde güncelleme yapmak zorunda kaldı. 2023 yılında hangi bankanın ne kadar promosyon vereceğini öğrenmeye çalışan vatandaşlar merak içerisinde. İşte merakları giderecek o promosyon rakamları için haberimizi okuyun…