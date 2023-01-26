Finans
26 Ocak 2023 - 14:45

Maaşı 5500 6000 7000 8000 TL olan emekliler dikkat! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor hemen öğrenin!

Emekli promosyonlarında hangi bankalar kesenin ağzını açıyor. Hemen tıkla ne kadar alacağını öğren...

Finans
26 Ocak 2023 - 14:45
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Maaşı 5500 6000 7000 8000 TL olan emekliler dikkat! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor hemen öğrenin!

BANKALAR KAÇ PARA EMEKLİ PROMOSYONU VERECEK HEMEN ÖĞREN!



Emekli maaşlarına yapılan zamdan sonra promosyonlarda bir bir artmaya başladı. Daha fazla müşteri çekmek için yarışa dahil olan bankalarda emekli maaşlarını tek tek taşıyor. Peki güncellenen promosyonlar ne kadar oldu? İşte bir bir 2023 yılında bankaların verecekleri promosyonlar….

Yıllardır dört gözle beklenen EYT sonunda çıktı ve 2 buçuk milyon çalışanda emekliye ayrıldı. Hal böyle olunca yeni emekli olacakları bankalarına çekmeye çalışan bankalar promosyon ücretlerinde güncelleme yapmak zorunda kaldı. 2023 yılında hangi bankanın ne kadar promosyon vereceğini öğrenmeye çalışan vatandaşlar merak içerisinde. İşte merakları giderecek o promosyon rakamları için haberimizi okuyun…



promosyon

VAKIFBANK NE KADAR VERECEK?

Vakıfbank, emekli maaşını taşıyan müşterilerine yüklü bir ödeme yapacak. Buna göre Vakıfbank’tan emekliler aldıkları emekli maaşına göre 5 bin TL promosyon alabilecek.

QNB FİNANSBANK’TA GÜNCELLEME YAPTI

QNB Finansbank emeklileri sevindirecek promosyon ile geldi. Bu bankada aynı Vakıfbank gibi emekli maaşını taşıyana tam olarak 5 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapacak.

HALK BANKASI’DA PRPMOSYON GÜNCELLEDİ

Halk Bankası da 3 yıllık taahhütte bulunan emekliler için kesenin ağzını açtı. Emeklileri 3 yıllığına ikna eden banka 5 bin lirayı gözden çıkardı.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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