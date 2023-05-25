Maaşı 7.500 TL olanlara zam haberi! Yüzde 30 zam oranı 50’ye çıkartıldı hesaplamalar başladı! O rakamlar emeklilerin yükünü hafifletecek

7500 TL alan vatandaşlara zam hesabı yapıldı. Emekli vatandaşların yüzünü güldürecek olan haber Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Emekli vatandaşlar için yapılan zam müjdesi nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.
MAAŞLARA BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ!Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emeklilerin yüzünü güldürecek haber geldi. En düşük emekli maaşlarında bayram ikramiyesinde ek zam yapılacak. En düşük maaş alan vatandaşlarımızın refah düzeyi yükseltilecektir.
Emekli, memur maaşlarının gelen Temmuz zammı ile ne kadar olacağı hesaplanmış bulunmaktadır. En düşük emekli maaşlara ve bayram ikramiyelerine ekstra zam gerçekleşeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuş bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili şu şekilde açıklamada bulundu: 'En düşük emekli maaşını 7500 TL'ye, emekli bayram ikramiyesini ise 2000 TL'ye kadar yükselttik. Belirttiğim rakamları daha da yukarıya çıkarma çalışmaları yapmaktayız. Kamu çalışanlarımızın maaşlarını 21.000 TL'ye yükseltmiştik. Memurların en düşük maaşlarını Temmuz itibari ile 22.000 TL'ye yükseltme hedefi içerisindeyiz.' Emekli ve memur maaşlarına ocak ve temmuz aylarında zam uygulanmaktadır. Ocak ayı zammında enflasyon yükünü azaltmak amacı ile memur ve emeklilere refah payı eklenmişti. Zamları ise %30 olarak belirlenmişti. En düşük memur maaşı sade hali ile 12.000 TL civarında bulunmaktaydı. Memur maaşı 15.000 TL'ye kadar çıkarılacaktır. En düşük maaş alan kamu çalışanı ile en düşük maaş alan memur arasında 3000 TL fark olacak şekilde zam uygulanmaktadır. Enflasyon farkı, toplu sözleşme ve refah payı zammı ile 22.000 TL'ye çıkarılacaktır. Ödenecek olan 22.000 TL'nin brüt fiyat olacağı da belirtildi. Temmuz zammı için mayıs ve haziran ayının enflasyon oranlarının net olması gerekmektedir. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs ayı enflasyon oranı %2.41, haziran ayı enflasyon oranı ise %2.49 olarak tahmin edilmektedir. Böylelikle SSK, Bağ-Kur emeklisi %20.92 zam alabileceklerdir. Yapılacak zam %30-50 arasında olacaktır. EYT'li vatandaşlar da emeklilik işlemleri gerçekleşmemiş olsa da gerçekleşen zamlardan yararlanabileceklerdir. 15 Temmuz sonrasında emeklilik başvurusunda bulunanlar zamlı maaştan faydalanacaklardır.