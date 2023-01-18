Maaşı 8500 TL olana artı 1000 TL destek geliyor! Maaşlar enflasyona meydan okuyacak: Bu işlemi yapar yapmaz hesabınızda!







ASGARİ ÜCRET ALANLARI MEST EDECEK 1.000 TL MÜJDESİ GELDİ! ÇALIŞANLARIN HESABINA 1.000 TL EK ÖDEME YATIYOR!

İŞVERENLER ÇALIŞANLARINA 1.000 TL DOĞALGAZ ÖDENEĞİ SAĞLIYOR











DOĞALGAZ 1.000 TL EK ÖDEME VERGİDEN MUAF TUTULACAK

2023 yılından itibaren asgari ücrete ek ödeme haberi dar gelirli aileleri sevindirecek.2023 yılı itibari ile asgari ücret artışının yanı sıra çalışanları sevindirecek yeni bir ödeme raporu da var. İşverenlerin çalışanlara "doğalgaz destek ödemesi" olarak 1.000 TL ek ödeme yaptığı bildiriliyor. İşverenler bu ek ödemeyi yapmak zorunda mı? İşte bu ekstra ödeme ile ilgili detaylar.2023 yılında asgari ücretin yeniden yapılandırılmasının ardından çalışanlar için yeni iyileştirmeler yapılmıştır. İşverenler, vergiden muaf tutulmasına karar verilen ısınma için ek ödenek sağlıyor. Böylece işverenler çalışanlarına 1.000 TL'lik nakit ısınma ve elektrik yardımı yapmaya başladı. İşverenler tarafından sağlanan ek ödeme zorunlu bir uygulama değildir. Hükümet, bu ek ödemeyi yapan işverenlere gelir vergisi ve sigorta primlerinde indirim yapacağını açıkladı.Asgari ücretin yeniden yapılandırılmasıyla birlikte çalışanların aldığı ek ödemelere ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. 2023 yılında yapılan yeni düzenleme öncesinde işverenler tarafından sağlanan ısınma desteği vergi matrahına dahil ediliyordu. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın yaptığı yeni açıklamaya göre doğalgaz destek ödemesi artık vergiden muaf. Doğal gaz desteğine getirilen bu vergi muafiyeti hem işverenleri hem de çalışanları sevindirdi.