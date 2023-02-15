Maaşı 8500 TL olanlar hemen baksın! İşveren bunu yaparsa her ay o miktarı tıkır tıkır ödeyecek! Karar taze çıktı







Başvuru şartları







İşsizlik ödeneği alanlara verilecek imkanlar neler?

Ne kadar iş ödeneği verilecek?

Ne kadar işsizlik ödeneği verilecek?

Ödemeye hangi durumlarda son verilecek?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yaptığı açıklamada asgari ücret alan vatandaşlara işsiz kalmaları durumunda 3.972,82 lira verileceğini duyurdu. Gerekli şartlara uygun olanlar, hizmet anlaşmasının bozulmasının ardından ilk 30 gün geçmeden İŞKUR şubelerine gidip başvuruda bulunmalılar. Başvurusu onaylananlar başvuruda bulunurken kullandıkları banka hesap numaraları ile ödemelerini alabilirler. Bu noktada bir hata olması halinde ise PTT'den ödemelerine ulaşabilirler.Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, Kendi istek ve kusurları haricinde işlerini kaybetmiş olmalı, Hizmet anlaşmasının bitmesinden önceki son 120 gün hizmet anlaşmasına tabi olmalı, Hizmet anlaşmasının bitirilmesinden önceki son üç senede minimum 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmalı, hizmet anlaşmasının bitmesinden sonra 30 gün geçmeden en yakın İŞKUR şubesine giderek veya internetten başvuruda bulunmalılar.Başvurusu onaylanan vatandaşlar; işsizlik ödeneği, genel sağlık sigortası primleri, yeni bir iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi alacaklar.Hizmet anlaşmasının kaldırılmasından önceki son 3 senede; 600 gün sigortalı çalışan ve işsizlik sigortası primi ödemelerini tamamlayan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışan ve işsizlik sigortası primi ödemelerini tamamlayan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışan ve işsizlik sigortası primi ödemelerini tamamlayan sigortalı işsizlere 300 gün ödeme yapılacaktır.Bir günlük ödemeler, sigorta sahibi kişinin son dört aydaki primleriyle esas kazançları göz önünde bulundurularak günlük yaklaşık brüt kazançlarının yüzde 40'ı olarak ele alınmaktadır. Bu hesaba göre işsizlik ödeneği tutarı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini aşmamaktadır. Bu ödemede yalnızca damga vergisi alınmaktadır.İŞKUR tarafından önerilen mesleklerine uyan ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma şartlarına benzer ve yaşadıkları yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir sebep bulunmadan reddedenlerin, çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine sahip müfettişler ya da kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yürütülen denetimlerde işsizlik ödeneği aldığı tarihlerde kayıtlarda gösterilmeden çalışıyor olduğu ortaya çıkan vatandaşların ödemelerine son verilecektir. Bu ödemeyi aldığı dönemde yaşlılık ödemesi de almaya başlayanların ödemeleri de son bulacaktır. Bununla birlikte; meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini geçerli bir sebep sunmadan geri çeviren ya da kabul etmesine rağmen devamını getirmeyen ve geçerli sebebi olmadan kurumdan gelen çağrılara vaktinde dönmeyen, gerekli bilgi ve belgeleri verilen zaman içinde teslim etmeyen vatandaşların da ödemelerine son verilecektir. Fakat bu durumun son bulması halinde ödemeler yeniden verilebilir. Ödemelerin zamanı ilk etapta belirlenen tüm hak sahipliği süresinin bittiği günü aşmamaktadır.