Maaşı 8500 TL ve üstü olanlar dikkat! Bu şartla 1000 TL daha fazla maaş alacaksınız!







ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANA 1.000 TL EK DESTEK ÖDEMESİ KARARI ALINDI!

YARDIM MİKTARI 1.000 TL’Yİ AŞAMIYOR







HER BİR KİŞİ İÇİN 633 TL VERGİ DÜŞÜLÜYOR

Son dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği sosyal destek ödemeleri artarken, devletin diğer kamu kurumları da destek vermeye başladı. Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanlığı işyerleri için 1.000 TL'lik vergi diliminden vazgeçti ve özellikle asgari ücretli çalışanları rahatlatacak bir destek ödemesi duyurdu.Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen torba yasa kapsamında, 2.000 TL'ye kadar olan fatura borçlarının silinmesine ek olarak, başta asgari ücretli çalışanlar olmak üzere çalışanlara destek verilmesi kararı alınmıştı. Bu destek kapsamında nakit olarak verilebilecek ısınma yardımı için detaylar da belli oldu.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışan kişileri desteklemek amacıyla, işverenlerin 1.000 TL'ye kadar olan desteğinden vazgeçeceği konusu bir süredir konuşuluyordu. Bu kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, işverenlerin 30 Haziran 2023 tarihine kadar 1.000 TL'ye varan desteği gelir vergisinden muaf tutulacak. Ancak, 1.000 TL'yi aşan destekler için gelir vergisi ödemeleri devam edecek. Bu desteğin vergiden muaf tutulması için doğrudan enerji ve ısınma desteği kaleminde yardım yapılması gerekiyor. Diğer kalemlerde yapılan destek ödemeleri ise vergiden muaf olamayacak. Bu düzenleme, işverenlerin çalışanlarına destek olmalarını ve bu desteklerin vergilendirilmesinde bir rahatlama sağlamayı hedefliyor.Yeni düzenlemelere göre, işverenler çalışanlarına doğalgaz, elektrik ve diğer ısınma giderlerine karşılık olarak ödeme yapmak zorundalar. Ancak bu ödemeler aylık olarak 1.000 TL'yi aşmamalıdır. İşverenler ayrıca mevcut ücretlere ilave olarak ödeme yapmak zorundadırlar ve yapılmayan ödemeler vergi muafiyetine tabi tutulamazlar. İşverenler, net 1.000 TL'ye kadar yapacakları ısınma veya enerji destek ödemeleri sayesinde, asgari ücretle çalışan her bir kişi için 633 TL'lik vergi ödemesinden kurtulabilirler. Bu konuda detaylı bilgilendirme ve karar, resmi genelgede yer almaktadır.