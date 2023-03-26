Maaşı artan emekliler o bankaya koşsun! Rekor promosyon ücretine imza attı: Ay bitmeden şubeye giden kazanacak

Emekli vatandaşların ilgiyle takip ettiği konulardan biri olan emekli promosyon rakamlarında, Yapı kredi güncelleme yaptı. Geçtiğimiz yıl büyük bir ilgi gören emekli promosyon rakamları, bankalar arasında yoğun bir rekabete neden olmuştu. Bu kapsamda, Mart ayı itibarıyla Yapı Kredi, emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu.
Yapı Kredi, SGK emekli aylığı üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine özel bir kampanya düzenliyor. 3 Mart 2023 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında müşteriler, 8.500 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.
Kampanyaya katılmak için müşterilerin Promosyon Taahhütnamesi’ni imzalamaları yeterli olacaktır. Buna ek olarak, bir aylık net gelir 3.499 TL'den az olan müşteriler 4.500 TL, 3.500 TL'den çok 7.499 TL'den az olan müşteriler 5.250 TL, 7.500 TL'den çok 9.999 TL'den çok olan müşteriler 6.750 TL, 10.000 TL’den çok olan müşteriler ise 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alabileceklerdir.
Müşteriler, Promosyon Taahhütnamesi'ni imzalayarak kampanyaya katılabilirler. Kampanya kapsamında müşterilere, aylık net gelirlerine göre nakit promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca, Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşteriler, üç ay boyunca 0 faizle 2.000 TL'ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabilirler. Kampanyadan faydalanmak için esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir. Ayrıca, kampanya kapsamında ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kartlarıyla belirli bir tutarda harcama yapan müşteriler ek nakit promosyon fırsatından yararlanabilirler. Ödemeler emekli maaş hesaplarına yapılacaktır.