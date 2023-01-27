Maaşı bu bankaların ATM'sinden çekenlere piyango vurdu! Hafta sonuna kadar ek ödeme sürprizi: IBAN'ınızı kontrol edin!

Emekli maaşını kamu bankalarından alan herkese yönelik kampanya vatandaşlara bildirildi. Kamu bankaları Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan emekli kredisi işlemleri internet bankacılığı aplikasyonları ile emekli gruba yapılacak kredi ödemeleri ile alakalı alçak faizli alınabilecek tekliflerin duyuruları yapıldı. 2023'te birinci ayın son gününe dek devam edecek olan kampanyalardan yararlanmak isteyen her kişi devlet bankalarında emekli maaşına sahip olmaları durumunda işlemlerini hemen gerçekleştirip kredilerini direkt nakit olarak kazanabilecekler.
Kampanyalara katılıp kredi onayı alanların bazı prosedürlere göre ödeneği hızlı bir şekilde verilir ve bu krediler emeklilik hesapları yoluyla başvuru yapılarak hesaplarında onaylanır. Her emekli herhangi bir durum fark etmeksizin nakite ihtiyaçları olması halinde istedikleri takdirde kredi işlemleri yapabilmektedir. Onaylanan bu krediler, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank yoluyla bankaların mobil uygulamaları ya da internet bankacılığı yoluyla kullanılabilecektir. Başvuru kabul edildiği takdirde ihtiyaç kredisi kullanan tüm çalışanlar direkt o gün online olarak ödeneklerini alabilecekler ve TC kimlik kartları ile şube bankalarında ödeme yapabilecekler. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, bu kampanyada spesifik şartlara uyuduğu takdirde vatandaşlara nakdi kredi ile ödeme yaparak işlemlerini gerçekleştirecek.