Maaşı bu miktarın altında olanlar yandı! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Korkutan rapor açıklandı!













8.782 TL'nin altında aylık ücret alan bireyler, son maaş artışlarına rağmen asgari ücretlerinde henüz bir artış göremedi. BİSAM ve Türk-İş verilerine göre, son raporlar hayat pahalılığının asgari ücreti aştığını gösteriyor. BİSAM'ın son raporu, Aralık 2022'de 8.167 TL olan açlık sınırının Ocak 2023'te 8.782 TL'ye yükseldiğini vurguluyor. Ayrıca Ocak ayında yoksulluk sınırı da 30.000 TL'yi aştı. BİSAM'ın verilerine göre yetişkin bir erkeğin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için aylık 2.385 TL, yetişkin bir kadının ise 2.276 TL harcaması gerekiyor. 15-18 yaş arası bir genç için aylık harcama 2.471 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için ise 1.651 TL.Günlük harcamalar içinde Ocak 2023'te en yüksek harcama 106 TL ile süt ve süt ürünleri grubunda gerçekleşti. Et, kümes hayvanları ve balık grubu için en az harcama 41,76 TL oldu. Sebze ve meyveler 47 TL'lik günlük harcama gerektirirken, ekmek 23,4 TL, yumurta 6,9 TL, şeker, bal, reçel ve pekmez ise 8,8 TL'lik harcama gerektirdi.