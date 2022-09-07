Maaşı duyanlar bu mesleğe akın etti! Çarşı ve Mahalle Bekçi alımları başladı başvurular e-devletten!













Çarşı ve Mahalle Bekçi alım şartları

Son dönemlerin gözde mesleklerinden olan bekçilik birçok kişini hayali haline geldi. İŞKUR üzerinden iş ilanlarında yayınlanan Çarşı ve Mahalle Bekçi alımları kısa sürede yoğun ilgi gördü. Bekçi alımları ne zaman? Bekçi alım başvuruları nasıl ve nereden yapılıyor? İşte detaylar... E-devlet üzerinden TC kimlik ve şifre girilerek başvuru yapılan bekçilik alımları için şartlar belli oldu. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün web sitesinde çarşı ve mahalle bekçisi alımı için ilanlar yayımlandı. Farklı illerde yapılacak olan alımlar için ilanlar ilgi görürken şartlar da araştırılmaya başlandı. Bekçi alımı ne zaman? Bekçi başvuru şartları nelerdir?- TC vatandaşı olmak - 18 yaşını doldurmuş olmak - İlköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu olmak - Fiziği şartlarda adayların herhangi bir engelinin bulunmaması - Adli sicil kaydın da yüz kızartıcısı suçun bulunmaması - Başvuru yapılacak olan ilde ikamet ediyor olmak gerekir