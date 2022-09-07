Son dönemlerin gözde mesleklerinden olan bekçilik birçok kişini hayali haline geldi. İŞKUR üzerinden iş ilanlarında yayınlanan Çarşı ve Mahalle Bekçi alımları kısa sürede yoğun ilgi gördü. Bekçi alımları ne zaman? Bekçi alım başvuruları nasıl ve nereden yapılıyor? İşte detaylar... E-devlet üzerinden TC kimlik ve şifre girilerek başvuru yapılan bekçilik alımları için şartlar belli oldu. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün web sitesinde çarşı ve mahalle bekçisi alımı için ilanlar yayımlandı. Farklı illerde yapılacak olan alımlar için ilanlar ilgi görürken şartlar da araştırılmaya başlandı. Bekçi alımı ne zaman? Bekçi başvuru şartları nelerdir?
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 15:10
Maaşı duyanlar bu mesleğe akın etti! Çarşı ve Mahalle Bekçi alımları başladı başvurular e-devletten!
Son dönemlerin gözde mesleklerinden olan bekçilik birçok kişini hayali haline geldi. İŞKUR üzerinden iş ilanlarında yayınlanan Çarşı ve Mahalle Bekçi alımları kısa sürede yoğun ilgi gördü. Bekçi alımları ne zaman? Bekçi alım başvuruları nasıl ve nereden yapılıyor? İşte detaylar...
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 15:10
EDİTOR
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