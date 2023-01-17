Maaşı, geliri, parası olmayanlar dikkat! Devletten dev jest geldi: Her ay bu tutarda maaş alacaksınız! Bu işlemi mutlaka yapmak gerekiyor







DESTEK BAŞVURULARI BAŞLADI











İşsizlik ve maddi sıkıntıların yanı sıra devlet yardımları da artırdı. Yardımlardaki son düzenlemelere ilişkin bir tarih verilmedi, fakat miktarların ailenin durumuna göre dağıtılacağı bildirildi. Söz konusu yardımların yılın sonuna kadar halka ulaşması beklenirken destek ödemelerinde faydalanabilmek için kaymakamlığa veya valiliğe başvurmanız gerekmektedir.Devlet tarafından sağlanan çeşitli destekler de vardır. Aile taraması sırasında başka sorunlar ile karşılaşılması halinde ek destek sağlanabilir. Yakacak yardımı, gıda yardımı ve maddi yardım gibi yardımlar, ailelerin maddi sorunlarının çözümü için dağıtılmaktadır. Bu yardımlara ek olarak, bir yoksulluk ödeneği dahil edilebilir. Sağlanan bir diğer yardım olan yoksulluk yardımı almak için valiliğe veya sosyal yardım kuruluşlarına başvurmak gerekiyor.Talebin olumlu olması halinde kişi hakkında il müdürlüğünde dosyası açılır. Ve bu kayıtta ve o kişiye her ay yardım gönderilir. Bu maaşı alabilmek için çeşitli şartlar öngörülmüştür. Bunlardan en önemlisi TC vatandaşı olmaktır. Ayrıca başka yerlerden yardım almaması veya herhangi bir yerden gelirinin olmaması gerekmektedir. Yararlanıcı çocuk ise, babasını veya annesini kaybetmiş olmalıdır. Ve tüm bunları belgelemek ve yetkili makamlara sunmak zorunludur.