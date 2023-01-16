Maaşı olmayan öğrenciler, ev hanımları yaşadı! Bu ödemeler cepleri şenlendirecek: En az 4000 TL'yi almak için şartlar tek tek açıklandı!







GELECEĞİN MESLEKLERİ PROGRAMI: İŞKUR TARAFINDAN EĞİTİM VE PARA KAZANMA İMKANI SAĞLANIYOR.







İşkur tarafından çalışmayan ev hanımları ve öğrencilere iş fırsatları sunuluyorİşkur tarafından çalışmayan ev hanımları ve öğrencilere el uzatılıyor. İşkur tarafından oluşturulan iş başı eğitim programı, öğrencilere ve ev hanımlarına iş öğretme ve para kazanma imkanı sağlıyor. Aylık ya da günlük olarak ödemeler yapılacak. Programa katılanlar, günlük 232,71 TL cep harçlığı alabilecekler. Başvurular İşkur üzerinden yapılacak ve programa katılabilmek için şartlar arasında kuruma kayıtlı ve işsiz olmak, 15 yaşını doldurmuş olmak, emekli olmamak, programa başlamadan önce bir yerde çalışmamış olmak ve sigorta prim yatırılmamış olmak yer alıyor. Başarılı öğrencilere tek seferlik ödemeler yapılacak ve ödeme miktarı 4000 - 6500 arasında değişebilir.Ayrıca, İşkur tarafından geleceğin meslekleri programına katılmak için iş ve meslek danışman desteğinden yararlanmak da gerekli. Bu program sayesinde, ev hanımları ve öğrenciler çalışmaya ve para kazanmaya devam ederken aynı zamanda mesleklerini geliştirecek ve gelecekte daha iyi iş fırsatlarına sahip olacaklar. Bu program, işsizlik oranlarını azaltmayı amaçlıyor ve vatandaşların yaşam standardını yükseltmek için önemli bir adım olarak görülüyor. İşkur üzerinden yapılacak başvuruların zamanının ne zaman olduğu bilgisi yok.