Maaşı yetmeyen emeklilere devletten destek! O tarihe kadar başvuranlar 1250 TL yardım alacak!







1.250 TL SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ







İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek ödemeleri yer alıyor. Peki 1.250 TL destek ödemesi şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene Temmuz ayından itibaren başlatılan aile destek ödemeleri dar gelirli ailelere aylık düzenli şekilde ödenmeye devam ediyor. Ödemeler Temmuz ayında başlamış ve Kasım ayından itibaren asgari ücretle çalışan ve emekli vatandaşlara da ödeme hakkı tanınmıştı.Aile destek ödemelerinden faydalanabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Aynı zamanda hane içinde 18 yaşını geçen tek kişinin başvuru yapması yeterli oluyor. Aile destek ödemeleri başvuruları e-Devlet sistemine giriş yaparak yapılabileceği gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen giderek yapılabiliyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşlar paylaştıkları banka hesapları ya da PTT aracılığıyla ödemelerini 12 ay boyu düzenli olarak alabiliyor. Aile destek ödemeleri kişi başına düşen gelire göre değişkenlik gösteriyor.