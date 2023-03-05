Maaşı yetmeyenler bu bankanın kapısına koşacak! Tek seferde 1.558 TL nakit para verilecek!







O BANKADAN MAAŞI YETMEYEN VATANDAŞLARA MÜJDE







Bankaların nakit sıkıntısı çeken müşterileri için uyguladıkları kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Bir müjde de maaşını yetiremeyen vatandaşlar için geldi! Peki hangi bankadan 1.557 TL ödeme alınır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bankalar nakit sıkıntısı çeken müşterileri için düzenledikleri kampanya yarışına hız kesmeden devam ederken bir müjde de Akbank'tan geldi. Son zamanlarda ülkemizde neredeyse zam gelmeyen bir ürün ve hizmet kalmadı ancak Akbank bu duruma bir el atıyor. Akbank tarafından yapılan duyuruya göre başvuru yapan müşteriler 1.557 TL ödeme alabilecek. Bankaların yaptığı kampanyalar müşterilere ilaç gibi gelmeye devam ediyor.Dar gelirli vatandaşlar için düzenlenen bu kampanya duyurusu Akbank Yönetim Kurulu tarafından yapıldı. Kampanya kapsamında ödemeler 30 Mart tarihinde başlayacak. Banka tarafından kampanyaya göre kâr payının vatandaşa dağıtılmasına karar verildi. 8 milyar 996 milyon TL olarak belirlenen sermayenin yüzde 173 oranı bu kampanyayla birlikte vatandaşlar paylaşılmış olacak. Kampanya başvurusu ve diğer detayları Akbank resmi internet sitesi üzerinden vatandaşla paylaşıldı. Ödemeler için en yakın şubeye giderek detaylı bilgi almak mümkün.