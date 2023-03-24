EKONOMİ
24 Mart 2023 - 11:45

Maaşım yetmiyor diyen asgari ücretlilere ek ödeme kapısı açıldı! 1000 TL daha fazla alacaksınız: Tek bir şartı var!

Ekonomik zorluklar gün geçtikçe daha da artış gösterirken asgari ücretli çalışanlara ek ödeme geldi. o tarihle beraber 7 milyon kişinin hesaplarına yatırılacak olan ödemeler için harekete geçildi. Resmi Gazete'de resmen duyurulurken tüm hesaplara artı 1000 TL ödeme imkanı sunuldu.

EKONOMİ
24 Mart 2023 - 11:45
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Maaşım yetmiyor diyen asgari ücretlilere ek ödeme kapısı açıldı! 1000 TL daha fazla alacaksınız: Tek bir şartı var!
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Asgari ücretli çalışıp geçinemeyenlere müjdeli haber geldi. Çalışanlara Haziran ayına kadar 1000 TL ek ödeme yapılacağı bilgisi verilirken 7 milyon asgari ücretli yararlanabilecek. Milyonlarca çalışanın maaşlarına ek 1000 TL ödeme işverenler tarafından yapılacak. Peki kimler bu ödemelerden yararlanabilir? İşte detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARINA BAKILMIYOR

Asgari ücretliye ek ödemeyle beraber ısınma yardımı verilirken başvuru yapacaklar şartları araştırmaya başladı. Yapılacak olan yardım işverenin insiyatifine kalarak ödeniyor. Bununla beraber devletin prim ve vergiden vazgeçmesi işverenleri ısınma yardımına teşvik ediyor.



fatura desteği

RESMİ GAZETE'DE DUYURULDU

Asgari ücretli çalışanlara ek ödeme yardımı düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan fatura yardımıyla beraber Haziran ayına kadar devam edecek kış yardımı işverenler tarafından ödemeye alındı. Şarta bakılmadan yapılacak olan yardımlarda ödemeler işverene kaldı. Devlet, çalışanlara fatura desteği veren işverenlere destek olacağını açıkladı. İşverenler 1000 TL'ye kadar ısınmaya yardımı yapıyor. Vergi ve prim ödemesi yapılmadan ödenecek yardım tutarının üzeri ise vergi ve prime tabi oluyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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