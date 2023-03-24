Asgari ücretli çalışıp geçinemeyenlere müjdeli haber geldi. Çalışanlara Haziran ayına kadar 1000 TL ek ödeme yapılacağı bilgisi verilirken 7 milyon asgari ücretli yararlanabilecek. Milyonlarca çalışanın maaşlarına ek 1000 TL ödeme işverenler tarafından yapılacak. Peki kimler bu ödemelerden yararlanabilir? İşte detaylar...
EKONOMİ
24 Mart 2023 - 11:45
Maaşım yetmiyor diyen asgari ücretlilere ek ödeme kapısı açıldı! 1000 TL daha fazla alacaksınız: Tek bir şartı var!
Ekonomik zorluklar gün geçtikçe daha da artış gösterirken asgari ücretli çalışanlara ek ödeme geldi. o tarihle beraber 7 milyon kişinin hesaplarına yatırılacak olan ödemeler için harekete geçildi. Resmi Gazete'de resmen duyurulurken tüm hesaplara artı 1000 TL ödeme imkanı sunuldu.
EKONOMİ
24 Mart 2023 - 11:45