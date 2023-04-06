Maaşını 17, 18, 19, 20'sinde alanlar dikkat! O günü beklemenize gerek kalmadı: Maaş ödeme tarihi değişti!







RAMAZAN İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELİRLENDİ











SSK'LİLERİN DİKKATİNE





Türkiye'de binlerce kişiyi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Ramazan Bayramı'nda Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'liler için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. İkramiye ödemelerini bekleyenler için ödeme tablosu haberimizde. İşte detaylar... Ramazan Bayramı'nda binlerce vatandaşı ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'liler için ödeme tarihleri açıklandı. İkramiye ödemelerini bekleyenler için işte ödeme tablosu:Emekli Sandığı'na bağlı olanlar 19 Nisan 2023'te, Bağ-Kur'a bağlı olanlar ise ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan 2023'te, ödeme günü 27 ve 28 olanların ise 18 Nisan 2023'te ikramiyelerini alacaklar. Bu bilgiye göre, Ramazan Bayramı ikramiyesi bekleyenler için ödeme tarihleri belirlenmiş durumdadır.SSK emekli aylığı alanlar için ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan 2023'te, ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan 2023'te, ödeme günü 24, 25, 26 olanların ise 16 Nisan 2023'te bayram ikramiyeleri hesaplarına 2 Bin TL olarak yatırılacak. Bu nedenle SSK'lılar için de Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihleri belli oldu.