















2023 YILI AKBANK PROMOSYON ÖDEMELERİNDE EMEKLİYE MÜJDE

Maaşını Akbank'a taşıyan paraya para demeyecek! Emeklilere öyle bir promosyon verecek ki: Yeni rakam dudak uçuklattı Merakla beklenen emekli promosyon ödeme miktarı belli oldu.Promosyon ödemelerinde kemerleri gevşeten ve müşterilerinin yüzünü güldüren banka şaşırtmadı. Maaş hesabını Akbank'a taşıyan emeklilere verilecek promosyon ödeme miktarlarında banka yaptı yapacağını. Yaşadığımız zor ekonomik süreçlerde emekli promosyonlarına rağbet artarken bankadan duyuru geldi. İşte Akbank'ın emeklileri havalara uçuracak promosyon ödeme miktarları ve diğer tüm detaylar...Akbank yeni yılda yaptı yapacağını. Geçen yıl emekli promosyon ödemeleri büyük rağbet görmüştü ve milyonlarca emekli bu ödemelerden yararlanmıştı. Bu sene de değişen bir şey olmadı. Emeklinin cebini rahatlatan ve ekonomik süreçlerde önemli gelir avantajı sağlayan promosyon ödemeleri merakla bekleniyordu. Bankalar tarafından yapılan ardı arkası duyuruların ardından bir duyuru da Akbank'tan geldi. Akbanklı müşteriler promosyon ödemeleri ile bayram edecek. İşte o çok merak edilen promosyon ödeme miktarları...Üç yıl boyunca aynı bankadan maaş almayı taahhüt eden müşterilere verilen promosyonlarda yeni dönem. Artık fiyatlar git gide yükseliyor ve bu durum emekliyi tatmin ediyor. Emeklinin yüzünü güldürecek promosyon ödeme kampanyalarını paylaşan bankalar birbirleriyle rekabet içinde. Bu rekabetin için Akbank'da bulunuyor. İşte Akbank'ın promosyon ödeme miktarı... Banka emekli promosyon tutarını güncellemeye giderek yeni rakamlarını duyurdu. İşte güncel rakamlar. 3 bin 499 TL'ye kadar maaşlı emekli müşteriler için 4 bin 200 TL promosyon ödemesi yapılacak. 3 bin 500 ve 7 bin 499 TL maaş alan müşteriler için 4 bin 850 TL promosyon ödemesi verilecek. 7 bin 500 ve 9 bin 999 TL arasındaki maaşlı müşteriler için 6 bin 250 TL promosyon ödemesi yapılacak. 10 bin ve üzerinde maaş alan müşteriler için ise promosyon ödeme tutarı 7 bin TL olacak.