Maaşını Akbank'a taşıyana para yağacak! Emeklilere öyle bir promosyon ödeyecek ki! Açıklanır açıklanmaz başvurular patladı

Akbank mobil uygulaması ile geri ödemesiz promosyonlardan faydalanmak artık çok kolay. Detaylar yazımızla sizlerle.
7 Bin TL PromosyonAkbank en düşük 4200 TL en yüksek de 7000 TL promosyon teklifinde bulunuyor. Ödeme sürecini hızlı ve kolay yapabilmek için ise kampanyanın tüm detayları belli oldu. 3 yıl Akbank’a bağlı olma sözü veren emekliler bu fırsattan yararlanabilecektir.
Her Akbank kullanıcısı yalnızca bir kez bu fırsattan yararlanabilir. Ay sonuna kadar geçerli olan promosyondan faydalanmak için ise ilk emekli maaşı hesaba yattığı andan sonraki 3 iş günü içerisinde promosyonu sağlayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile yapılması planlanan maaş işlemlerini tamamlamak için; • Akbank Mobil uygulamasını indirin, • Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapın, • Ana sayfada bulunan ‘Kısayollar’ kısmından ‘Başvuru ve Nakit İhtiyaçlar’ menüsüne tıklayın, • En sonunda ise ‘SGK emekli maaş işlemleri’ seçeneğini seçin ve işlemi tamamlayın.