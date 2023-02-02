Finans
02 Şubat 2023 - 09:45

Maaşını Akbank'a taşıyana para yağacak! Emeklilere öyle bir promosyon ödeyecek ki! Açıklanır açıklanmaz başvurular patladı

Akbank emekli promosyon ödemesi kapsamında SGK'lı, Bağ-kur’lu ve Emekli Sandığı mensupları için kampanyalı dönemini sürdürüyor. İşte detaylar...

Finans
02 Şubat 2023 - 09:45
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Maaşını Akbank'a taşıyana para yağacak! Emeklilere öyle bir promosyon ödeyecek ki! Açıklanır açıklanmaz başvurular patladı
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Akbank mobil uygulaması ile geri ödemesiz promosyonlardan faydalanmak artık çok kolay. Detaylar yazımızla sizlerle.

7 Bin TL Promosyon

 Akbank en düşük 4200 TL en yüksek de 7000 TL promosyon teklifinde bulunuyor. Ödeme sürecini hızlı ve kolay yapabilmek için ise kampanyanın tüm detayları belli oldu. 3 yıl Akbank’a bağlı olma sözü veren emekliler bu fırsattan yararlanabilecektir.



Her Akbank kullanıcısı yalnızca bir kez bu fırsattan yararlanabilir. Ay sonuna kadar geçerli olan promosyondan faydalanmak için ise ilk emekli maaşı hesaba yattığı andan sonraki 3 iş günü içerisinde promosyonu sağlayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile yapılması planlanan maaş işlemlerini tamamlamak için;

• Akbank Mobil uygulamasını indirin,

• Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapın,

• Ana sayfada bulunan ‘Kısayollar’ kısmından ‘Başvuru ve Nakit İhtiyaçlar’ menüsüne tıklayın,

• En sonunda ise ‘SGK emekli maaş işlemleri’ seçeneğini seçin ve işlemi tamamlayın.

akbank emeklilik

Emekli Promosyonunun Net Fiyatı Nedir?

Akbank’ın sunduğu kampanya ile EYT kapsamında emekli olacakların da faydalanması mümkündür. İlk kez emekli olmuş olan vatandaşlar ise SSK İl Müdürlüğü üzerinden emeklilik başvurusu yaparak gerekli belgeleri Akbank’a iletmesi gerekmektedir.

Akbank sayesinde ödenecek olan promosyonlar;

• 3500 TL emekli maaşı alana: 4200 TL

• 3500 – 7500 TL arasında emekli maaşı alana: 4850 TL

• 7500-10000 TL arasında emekli maaşı alana: 6250 TL

• 10000 TL ve üzeri emekli maaşı alana: 7000 TL

Olarak belirlendi.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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