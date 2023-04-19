Maaşını alan o markette kuyruk olacak! 5 litre ayçiçek yağı sadece 100 TL!

Geçtiğimiz sene zam haberleri peş peşe gelirken özellikle ayçiçek yağ fiyatlarında ki büyük çaplı zamlar vatandaşların ceplerini yaktı. Ramazan bayramının yaklaşmasıyla beraber indirimli ayçiçek yağı fiyatlarında düşüş yaşandı. İşte indirimli yağ fiyatları haberimizde.
AYÇİÇEK YAĞ FİYATLARI
Sırma ayçiçek yağı 5lt: 129,90 TL Orkide ayçiçek yağı 2lt: 78,95 TL Orkide ayçiçek yağı 4lt: 144,90 TL Komili ayçiçek yağı 4lt: 119,90 TL Yudum ayçiçek yağı 5lt: 152,90 TL Carrefoursa ayçiçek yağı 4lt: 99,90 TL