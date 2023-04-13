Türkiye'deki birçok tüketici için ekonomik koşullar oldukça zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, indirimlerin ve kampanyaların takip edilmesi önem kazanmaktadır. Bu noktada, ŞOK market zinciri, müşterilerine sunduğu fırsatlarla oldukça tercih edilen bir alışveriş noktası haline gelmiştir. ŞOK market, düzenli olarak yayınladığı indirim kataloglarıyla tüketicilerin dikkatini çekiyor. Bu kataloglar, müşterilerin ihtiyaç duydukları ürünlere daha uygun fiyatlarla sahip olmalarına olanak tanıyor. Son olarak, ŞOK market 18 Nisan tarihinde geçerli olacak yeni bir indirim kataloğu yayınladı. Bu katalogda, birçok kategorideki üründe indirim fırsatları sunulmaktadır. Gıda, temizlik, kişisel bakım ve daha birçok kategoride yer alan ürünler, uygun fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulmuştur. Bu indirimler, birçok tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak ve bütçelerini daha verimli kullanmalarını sağlayacaktır. İşte 18 Nisan indirimli kataloğu...
Aktüel
13 Nisan 2023 - 19:15
Maaşını alan ŞOK'a akın edecek! Büyük indirim günleri başladı: Evin tüm ihtiyaçları tek listede! 49 TL'den başlıyor
ŞOK market 18 Nisan tarihinde geçerli olacak yeni bir indirim kataloğu yayınladı. Bu katalogda, birçok kategorideki üründe indirim fırsatları sunulmaktadır. Gıda, temizlik, kişisel bakım ve daha birçok kategoride yer alan ürünler, uygun fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulmuştur. Bu indirimler, birçok tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak ve bütçelerini daha verimli kullanmalarını sağlayacaktır. İşte 18 Nisan indirimli kataloğu...
Aktüel
13 Nisan 2023 - 19:15