Maaşını ATM'lerden çekenlere müjde! Bir sonrakinde 9500 TL daha fazla alacaksınız: İşte tek yapmanız gereken!

Milyonlarca emekli vatandaşa emekli ikramiyesi belirlendi. Hesaplara yatırılacak miktar duyuruldu. Bayram ikramiyeleri ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde.
9.500 TL EMEKLİ HESAPLARINA YATIRILACAK!Milyonlarca emekli vatandaşa sevindirici haber geldi. Ramazan Bayramı Nisan ayında emekli vatandaşların hesaplarına 9.500 TL ödenecek. EYT'li normal emekliler için de yüzleri güldürecek haber geldi.
Dün netleşen Bayram ikramiyesi en düşük emekli aylıklarına gelen zamlarla birlikte Nisan ayında hesaplara aktarılacak. Hesaplara yatırılacak miktar belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz zamanda en düşük emekli maaşlarına yaptığı zamlarla birlikte 7.500 TL olduğunu açıklamıştı. Emekli ikramiyesi olarak 1000 TL ödenen miktarın 2.000 TL'ye çıkarıldığı duyuruldu. En düşük emekli maaşı 7.500 TL iken Ramazan bitişi ve Ramazan ikramiyesi ile birlikte 2.000 ödeme ile 9.500 TL hesaplara aktarılacaktır. AK Parti Grup başkanvekili Mustafa Elitaş ikramiye duyurusunu şu şekilde verdi: '16 maddelik olan yasa teklifine 2 madde daha ekliyoruz. Basın toplantısı ardından Cumhurbaşkanımız ile konuştuk. 1100 TL ikramiyeye 900 TL ekleyerek 2 bin TL olacağını açıkladı. Bu düzenlemeyi yasa teklifine ekliyoruz.' ifadelerini kullandı. EYT düzenlemesi 28 Şubat 2023 tarihinde Meclis'te yer aldı. Yürürlüğe girmesi ile birlikte 1,7 milyon işçi, 89.000 esnaf, 496.000 memur olarak toplamda 2,2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanacağı duyuruldu. Bakan Bilgin, düşük emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri ile ilgili şu sözlerle açıklamada bulundu: "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit etmekteyim. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacaktır." dedi.