Finans
12 Nisan 2023 - 21:00

Maaşını ayın 17, 18, 19, 20'sinde alan emekliler dikkat! Banka hesabınıza hemen bakın: 48 saat kaldı

Milyonlarca emekli vatandaş için heyecan verici bir dönem başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri için takvim belirlendi ve ödemeler başlamak üzere. SSK, BAĞKUR ve EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanlar için farklı tarihlerde ödemeler yapılacak. İşte ödeme günleri...

Finans
12 Nisan 2023 - 21:00
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Maaşını ayın 17, 18, 19, 20'sinde alan emekliler dikkat! Banka hesabınıza hemen bakın: 48 saat kaldı
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Milyonlarca emekli vatandaş için heyecan verici bir dönem başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri için takvim belirlendi ve ödemeler başlamak üzere. SSK, BAĞKUR ve EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanlar için farklı tarihlerde ödemeler yapılacak. İşte ödeme günleri...

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Milyonlarca emekli vatandaş için heyecan verici bir dönem başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri için takvim belirlendi ve ödemeler başlamak üzere. SSK, BAĞKUR ve EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanlar için farklı tarihlerde ödemeler yapılacak. SSK kapsamında ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlar 14 Nisan'da, ödeme günü 21, 22, 23 olanlar 15 Nisan'da, ödeme günü 24, 25, 26 olanlar 16 Nisan'da ikramiyelerini alacaklar. BAĞKUR kapsamında ise ödeme günü 25 ve 26 olanlar 17 Nisan'da, ödeme günü 27 ve 28 olanlar ise 18 Nisan'da ödeme alabilecekler. EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanlar ise 19 Nisan'da ödeme alacaklar.

Bu yılki ikramiye ödemeleri emekli vatandaşların hesaplarına 2 Bin TL olarak yatırılacak. SGK, emekli olan vatandaşlara "e-Devlet Kapısı 4A/4B/4C Banka ve Adres Değişikliği" uygulaması üzerinden emekli maaşı aldıkları bankayı değiştirme seçeneği sunuyor. Ayrıca, maaşlarınızı evinize kadar getirmelerini talep edebilirsiniz.

Tüm emekli vatandaşların bu özel döneminin keyifli ve mutlu geçmesi dileğiyle, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürmeleri temennisiyle.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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