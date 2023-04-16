Maaşını çeken soluğu A101'de alacak! Fiyatlar 9,95 TL'ye düştü: 20 Nisan'da başlıyor













Aktüel Ürünler kategorisinde yer alan A101 katalogları, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunuyor. Bu haftanın öne çıkan indirimleri arasında mutfak eşyaları, temizlik malzemeleri, gıda ürünleri ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor.Mutfakta pratik çözümler sunan ürünler arasında, düdüklü tencereler, tava setleri, fırın tepsileri ve saklama kapları gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca, blender, mikser ve çay makinesi gibi küçük ev aletleri de indirimli fiyatlarla müşterilere sunuluyor.Temizlik malzemeleri kategorisinde ise çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar, sıvı sabunlar, bulaşık deterjanları ve temizlik bezleri gibi ürünler indirimli fiyatlarla sunuluyor. Gıda kategorisinde ise peynir, zeytin, süt, yoğurt, ayçiçek yağı, zeytinyağı ve çikolata gibi ürünler özel indirimlerle müşterilere sunuluyor. Kişisel bakım kategorisinde ise diş macunları, şampuanlar, duş jelleri, deodorantlar ve kolonyalar gibi ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. A101 Aktüel indirimleri, müşterilerin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamayı hedefliyor. Bu nedenle, müşterilerin ilgisini çekecek birçok ürün özel indirimlerle sunuluyor.