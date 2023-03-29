BİM 31 Mart 2023 kataloğu yayınlanırken evinde ihtiyaç listesi hazırlayan vatandaşlar BİM mağazalarına giderek ürünleri satın alabilecek. Özellikle çeyiz yapan genç kızların gözü kulağı bu katalogda. İşte, BİM bu hafta kataloğu haberimizde.
Aktüel
29 Mart 2023 - 23:30
Maaşını çeken soluğu BİM'de alacak! Tanesi 9,50 TL'den satılacak: Büyük indirim o gün başlıyor
Her hafta cuma günleri BİM rafları aktüel ürünlerle dolup taşarken bu haftanın ürünleri merak konusu oldu. Maaşını çeken herkes bu katalog sonrasında marketlere koşacak. BİM 31 Mart 2023 aktüel kataloğu haberimizde yer almaktadır.
Aktüel
29 Mart 2023 - 23:30