Maaşını Halkbank'tan alan emekliler sıkı durun! Yeni emekli promosyonu tamı tamına o rakama yükseldi! 2023'ü bekleyen kazandı







HALKBANK EMEKLI PROMOSYONU NE KADAR BELLIİOLDU! OCAK 2023 HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU BELLİ OLDU







Emekli ikramiyesi ile ilgili araştırmalar emekliler arasında devam ederken, bankalar rekabet etmeye devam ediyor. Rekabet eden bankalardan biri de Halkbank.Emeklilik gelirlerindeki artışların ardından bankalar müşteri tabanını artırmak için yarışıyor. Özellikle kamu bankaları arasındaki rekabet herkesin dikkatini çekmiştir. Temmuz 2022'de yapılan yıl ortası zammın ardından bankalar birbirleriyle yarıştı ve her ay maaş ikramiyesini güncelledi. 2023 yılının gelmesiyle birlikte emekli ikramiyeleri yeniden güncellendi. Halkbank emekli ikramiyesinin belli bir seviyeye geldiği ortaya çıktı. Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre emekliler çok mutlu olacak. Emekli maaşını 3 yıl aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere sunulan emekli ikramiyesi güncellendi. Güncellenen emeklilik ikramiyesi emeklilerin yüzünü güldürmeye yetti. Ocak 2023 emekli ikramiyesi Halkbank'ın resmi internet sitesinde açıklandı.Halkbank'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını 3 yıl süreyle Halkbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere, emekli maaşı tutarına göre 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değişen ikramiye ödenecek. Emekli maaşı tutarına göre ikramiye miktarı değişmektedir. Halkbank'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre: 3.500 TL'nin altında aylık alan emekliler: 3.000 TL 3.500-7.499 TL arasında aylık alan emekliler: 3.500 TL 7.500-9.999 TL arasında aylık alan emekliler: 4.500 TL 10.000 TL ve üzeri aylık alan emekliler: 5.000 TL Halkbank'ın verdiği emekli ikramiyelerinden yararlanmak isteyen kişiler, başvurularını bankanın resmi internet sitesi veya mobil platformu üzerinden yapabilirler. Halkbank emekli ikramiyesi hakkında detaylı bilgi almak için Halkbank'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.