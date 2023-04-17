Maaşını henüz taşımayanlar dikkat! Denizbank rekor promosyonu verecek: Tek bir onay yeter!

Denizbank müşterileri potansiyelini artırmak için sık sık kampanyalar düzenliyor. DenizBank müşterilerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya ile daha geldi. Detaylar haberimizde…
DENİZBANK'TAN EMEKLİLERE BAYRAM MÜJDESİ! DENİZBANK NİSAN AYI YENİ PROMOSYON RAKAMLARINI AÇIKLADI!
2022 yılında bankalar arasındaki kıyasıya rekabet, çeşitli kampanyalar ve emeklilik birikim fırsatları sunarak milyonlarca emeklinin dikkatini çekmiştir. Eylül 2022'de rekabetin neredeyse bittiğini göreceğiz. Ancak Nisan ayında Deniz Bank, emeklilik destek numaralarını yeniden düzenlediğini duyurdu. Deniz Bank'tan Emeklilere Mutlu Bayramlar! Denizbank Nisan ayı promosyon rakamlarını açıkladı! İşte haberin detayları… Denizbank önceki rakamlarını güncellediğini açıkladı. Ayrıca, SGK
emekli maaşını DenizBank'a ilk kez yatıran ve 3 yıl maaşını almayı taahhüt edenlere 10 bin TL'ye varan nakit promosyon sunulacak. Denizbank'ın emekli maaşı promosyon rakamlarına göre emeklilere ve EYT'li vatandaşlara (Emekli Yaşı) ödenen promosyon tutarları şöyle: 3.500 Türk Lirası ve altı maaş alanlar: 6.000 Türk Lirası 3.500 Türk Lirası - 7.500 Türk Lirası arası maaş alanlar: 7.000 Türk Lirası promosyon 7.500 Türk Lirası - 10.000 Türk Lirası arası maaş alanlar: 9.000 Türk Lirası promosyon 10.000 Türk Lirası ve üzeri maaş alanlar: 10.000 Türk Lirası promosyon
ANLAŞMADAN ERKEN AYRILMAK İSTEYENLER;
Kampanyayı erken sonlandırırsanız, geri satın alma, kıstelyevm'e dayalı olacaktır.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Emekli maaşınızı DenizBank'a aktarmak için şubeye gitmenize gerek yok. Mobil bankacılık uygulamaları veya e-devlet üzerinden para gönderebilirsiniz. Mobil bankacılık uygulamasını kullanarak promosyon başvurusunda bulunabilir veya 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayarak bankadan üç yıl maaş alma vaadiyle başvurabilirsiniz. Promosyon tutarı, ilk maaş çekinizin bankaya geçmesinden sonra 2 iş günü içerisinde hesabınıza yansıtılacaktır. Kampanya 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerlidir. DenizBank kampanya süresi ve kurallarını tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Birden fazla emekli maaşı alanlar için maaş artışı, maaşlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır.
18 YAŞ ALTINDA VELAYET YOLUYLA EMEKLİ MAAŞI ALANLAR İÇİN:
Anne veya babasının velayetinde olmayanlara promosyon ödenecektir. Veliler söz konusu olduğunda, velinin gelirine ve aylık miktarına ve vasinin gelirine ve aylık miktarına göre vasiye destek parası ödenecektir. Bu bilgiler ışığında DenizBank'ın emeklilik birikim kampanyasından yararlanmak için başvurabilir, maaşınızı DenizBank aracılığıyla alabilirsiniz. Ancak, banka tekliflerinin dönemsel olarak değişebileceğini unutmayın. En son bilgiler için banka şubenizle iletişime geçmeniz veya bankanızın resmi web sitesini ziyaret etmeniz önemlidir.